Pronostico Gibilterra-Montenegro: tre punti per l’orgoglio

Gibilterra-Montenegro è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ci si gioca solo l’orgoglio in questa partita, la penultima per Gibilterra e Montenegro in queste qualificazioni al Mondiale. I padroni di casa chiudono il girone L con zero punti in classifica, sono sei invece quelli conquistati dalla formazione ospite, troppo pochi per pensare di andare avanti.

Difese che sono tutt’altro che granitiche, andando a vedere i numeri che hanno accompagnato questi match: venti gol subiti in sei partite per Gibilterra, tredici invece quelli del Montenegro. E anche in attacco (due e quattro, rispettivamente, i gol fatti) la fatica è stata davvero tanta. Normale non riuscire a raggiungere gli obiettivi quando esiste una situazione del genere. Quindi sì, solo l’onore.

Una sfida che quindi non ha nessun valore, e che per questo motivo magari potrebbe regalare qualche emozione in più rispetto a quelle che queste due squadre, di solito, riescono a regalare. E sono poche, ovvio. Pensare comunque che il Montenegro possa perdere, oppure pareggiare – macchiando in questo modo il cammino “netto” dei padroni di casa ci pare davvero esagerato. Quindi sì, rimane comunque molto probabile una vittoria esterna.

Come vedere Gibilterra-Montenegro in diretta tv e in streaming

La sfida Gibilterra-Montenegro è in programma venerdì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

La vittoria del Montenegro, in una gara da almeno tre reti complessive, ci pare scontata e assicurata. Quello che stuzzica e anche pareggio è il segno GOL, che supera in maniera abbondante le due volte la posta e che potrebbe uscire vista l’inutilità per la classifica di questa partita.

Le probabili formazioni di Gibilterra-Montenegro

GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Annesley, Lopes, Jolley, Ronan; Richards, Bent, Valarino; Scanlon, Perera, De Barr.

MONTENEGRO (3-5-2): Petkovic; Milic,Tuci, Vukcevic; Marco Vukcevic, Bulatovic, Simun, Adzic, Perovic; Osmajic, Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3