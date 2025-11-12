Pronostico Angola-Argentina: il caso Lautaro non cambia il finale

Angola-Argentina è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 17: probabili formazioni e pronostico

Si avvicina al Mondiale l’Argentina e lo fa con un’altra amichevole, in questo caso contro l’Angola, che permetterà anche alla federazione di avere un enorme guadagno economico. Sì, si gioca anche per questo, arrivati a questo punto.

Alcuni giocatori, inoltre, non parteciperanno alla partita perché non si sono vaccinati per la febbre gialla, obbligatoria per entrare in Paese. E questo potrebbe anche creare un caso, visto che l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, partirà con la squadra mentre non ci saranno tre calciatori dell’Atletico Madrid. E siccome alla ripresa c’è anche un Atletico Madrid-Inter molto importante per la Champions, ci potrebbero essere anche molte polemiche.

Tralasciando ovviamente il discorso relativo a quello che succederà dopo, è evidente che questa amichevole abbia una natura molto indirizzata. Una sfida che ha poco da dire sotto l’aspetto tecnico e che sicuramente farà vivere un sogno ai calciatori angolani e anche ai tifosi che vedranno da molto vicino dei calciatori che mai avrebbero immaginato di vedere. C’è un solo confronto tra queste due nazionali, parliamo di un altro match amichevole datato 2006 nel quale l’Argentina ha avuto la meglio, ovviamente, per due a zero. Crediamo che stavolta, la vittoria, possa arrivare con un altro parziale.

Come vedere Angola-Argentina in diretta tv e in streaming

La sfida Angola-Argentina è in programma nella venerdì alle 17. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Il pronostico

Vittoria, ovviamente, per la squadra di Scaloni dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Angola-Argentina

ANGOLA (4-3-3): Marques; Clinton Mata, Carmo, Gaspar, To Carneiro; Maestro, Fredy, Beni; Luvumbo, Banza, Mabululu.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; Paz, De Paul, Lo Celso, Mac Allister; Messi, Lautaro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3