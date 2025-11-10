Pronostico Sinner-Auger-Aliassime: inizia la difesa del titolo

Sinner-Auger-Aliassime è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Il più atteso, il più forte del Mondo. Jannik Sinner inizia l’avventura nelle Atp Finals di Torino con un solo e unico obiettivo, difendere quel titolo conquistato lo scorso anno. Non sarà semplice contro Aliassime, che ha deciso quando era a Metz di affidarsi al caso per cercare di entrare dentro questo torneo, e ci è riuscito, vista la vittoria di Djokovic su Musetti. Poi l’italiano, come sappiamo, è arrivato lo stesso per la mancata partecipazione del serbo. Ma questo è un altro discorso.

Si è preparato al meglio, Jannik, a questa manifestazione. Da diversi giorni è a Torino dove si è allenato e dove ha iniziato a respirare l’aria della grande sfida. Poi, lo sappiamo, sul cemento è il re indiscusso l’italiano che vuole continuare a dominare per poi riposarsi qualche settimana e preparare l’Australian Open, il primo Slam dell’anno. Ma vuole farlo sapendo di essere in grado di battere chiunque. Ieri Alcaraz ha iniziato bene e tutti dall’altoatesino si aspettano una risposta immediata allo spagnolo.

Nei precedenti Sinner conduce tre a due sul canadese che è un osso complicato e lo abbiamo visto nell’ultimo incrocio che c’è stato. Ma la forza mentale, più che fisica di Jannik, abbinata ad un pubblico di Torino che spingerà tutto e compatto verso l’italiano, ci fanno pensare che sarà comunque una serata magica per il numero uno al mondo.

Come vedere Sinner-Auger-Aliassime in diretta tv e in streaming

Il match Sinner-Auger-Aliassime, in programma lunedì 10 novembre alle 20:30, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Pronostico Sinner-Auger-Aliassime

Il numero uno al mondo ha preparato al meglio questo torneo e non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Sfida, insomma, indirizzata, che l’italiano dovrebbe portare a casa nello spazio di due set. Il 2-0 set betting è a una quota però decisamente bassa, 1.25. Si può alzare la quota optando per la combo 1 + over 20,5 games a 2.09, visto che nel precedente della scorsa settimana Auger Aliassime ha perso mantenendo sempre il servizio tranne che nel primo game del match. Ci sono stati tie-break in due dei quattro precedenti su cemento tra i due, e non sorprenderebbe vederne un altro qui.