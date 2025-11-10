Pronostico Musetti-Fritz: il fattore determinante

Musetti-Fritz è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Ci ha sperato fino alla fine e ci è riuscito. Non tanto per merito suo ma per la rinuncia di Djokovic. Lorenzo Musetti, il prossimo numero uno italiano in Coppa Davis, approda alle Finals di Torino per la prima volta nella sua carriera e ha subito un compito difficile: c’è Fritz nel primo match del primo turno.

Le scorie del torneo di Atene, fisiche e mentali, potrebbero essere pagate a caro prezzo per il tennista azzurro e infatti per i bookmaker – ma non è ovviamente questo l’unico fattore – il favorito è Fritz. Certo, se dovessimo andare a guardare quelli che sono i precedenti tra questi due tennisti dovremmo parlare di un Musetti leggermente avanti, visto che negli incroci conduce per tre a due. Ed è questo sicuramente un fattore che dobbiamo tenere in considerazione e che dà un poco di speranze al nostro azzurro. L’incognita, pesantissima, è sempre quella relativa alla stanchezza. Fritz si sta riposando da un poco ed anche mentalmente si è preparato a questo importante appuntamento. Quindi la differenza sta tutta lì.

Come vedere Musetti-Fritz in diretta tv e in streaming

Il match tra Musetti e Fritz, in programma lunedì 10 novembre alle 14:00, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Pronostico Musetti-Fritz, netto vantaggio nei precedenti

Match difficile per il carrarino: da considerare la possibilità che la sfida si concluda con meno di ventiquattro giochi complessivi. L’Under 23,5 si trova in lavagna a 1,81 su Eurobet. In ogni caso, la vittoria di Fritz in questo primo turno, per tutto quello che vi abbiamo raccontato, ci pare molto probabile.