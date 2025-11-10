Pronostico Musetti-De Minaur: il quadro non cambia

Musetti-De Minaur è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Era preventivabile la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Fritz. Preventivabile per la grossa mole di lavoro che il tennista italiano ha dovuto affrontare in questi giorni. E non ha nemmeno avuto il tempo di calarsi in questa partita. Ma domani si ripete.

De Minaur ha perso al debutto contro Alcaraz rendendo sicuramente dura la giornata allo spagnolo. E non solo: ha pure un giorno di riposo in più rispetto al nostro tennista che è arrivato a questa manifestazione per via della decisione di Djokovic di non partecipare. Insomma, complicatissimo – e Musetti non ha davvero nessuna colpa – pensare che il tennista azzurro possa riuscire nel miracolo di battere De Minaur. Quando si arriva a giocare a certi livelli serve soprattutto riposarsi, ed è una cosa davvero fondamentale per riuscire a tenere i ritmi.

Detto questo, una piccola speranza – magari per vincere un set – Musetti ce l’ha se andiamo a guardare quelli che sono i precedenti. Nei quattro incroci totali solamente nel primo De Minaur ha avuto la meglio. Per il resto l’azzurro ha vinto sempre. Ma la fatica si farà sentire.

Come vedere Musetti-De Minaur in diretta tv e in streaming

Il match Musetti-De Minaur, in programma martedì 11 novembre alle 20:30, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Pronostico Musetti-De Minaur

Onestamente non ci pare possa essere in discussione la vittoria di De Minaur per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Musetti al massimo potrebbe vincere un set, anche se pure questa ci pare una cosa complicata. Quindi vittoria per De Minaur ed eliminazione, purtroppo, per il tennista azzurro.