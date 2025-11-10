Pronostico Cheltenham-Notts County: divario in classifica “azzerato” da questo dato

Cheltenham-Notts County è una partita valida per la quindicesima giornata di League Two e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Da un lato una squadra, il Notts County, che fa ormai stabilmente parte del gruppo di testa della classifica di League Two, la quarta serie del sistema calcistico inglese. Dall’altra il Cheltenham, che ha 10 punti in meno rispetto al club di Nottingham e che – prima di conoscere i risultati del weekend – ha un margine di sole due lunghezze sulla zona retrocessione.

Match già deciso? Tutt’altro. Non mancano gli spunti nel posticipo del quindicesimo turno di un campionato che, nonostante sia iniziato ormai da diversi mesi, sta regalando parecchi risultati sorprendenti. Basta dare un’occhiata alla classifica, ancora molto corta, per accorgersene. Il Cheltenham, ad esempio, ha cambiato passo con il nuovo allenatore, la leggenda del club Steve Cotterill: arruolato a fine settembre dopo l’esonero di Michael Flynn ed una lunga sfilza di sconfitte consecutive – tra cui l’umiliante 7-1 di Grimsby – è riuscito a dare la scossa che serviva ai Robins. Da quella batosta il Cheltenham non ha più perso (ed eccezione del ko in EFL Trophy con il Bristol Rovers) e viene da tre vittorie di fila, tutte senza subire gol. Del Notts County, invece, continua a sorprendere il divario tra punti in casa e in trasferta: sì, perché se da una parte i Magpies sono primi per rendimento casalingo (16 punti davanti ai propri tifosi), dall’altra stanno deludendo lontano dal loro Meadow Lane (appena 8 punti).

Come vedere Cheltenham-Notts County in diretta tv e in streaming

La sfida Cheltenham-Notts County, in programma lunedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione della League Two non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Il nostro consiglio è quello di non farsi ingannare dall’attuale divario in classifica. Ci sono buone possibilità che il Cheltenham ottenga un risultato positivo contro un Notts County che in trasferta continua a fare fatica.

Le probabili formazioni di Cheltenham-Notts County

CHELTENHAM (4-3-3): Day; Jude-Boyd, Sherring, Wilson, Tomkinson; Young, Stevenson, Hutchinson; Thomas, Bickerstaff, Archer.

NOTTS COUNTY (3-4-2-1): Roos; Macari, McDonald, Bedeau; Tsaroulla, Robertson, Palmer, Jones; Grant, Hall; Jatta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1