Pronostico Alcaraz-Fritz: un giorno fa la differenza

Alcaraz-Fritz è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Non ci sono mai stati dubbi, come da pronostico del Veggente, della vittoria di Fritz su Musetti nonostante quelli che erano i precedenti che vedevano in vantaggio l’italiano. Non ci si sarebbe potuto aspettare altro purtroppo dall’azzurro, che a differenza dell’americano non ha mai avuto il tempo per pensare a preparare questa sfida.

Contro De Minaur ha avuto vita facile anche quello che è l’attuale numero uno del ranking: solamente per poco tempo Sinner è tornato in vetta, spodestato subito dallo spagnolo che vuole ovviamente arrivare in fondo a questo torneo. E, come abbiamo visto, con questi ritmi, un giorno di riposo può fare la differenza. Alcaraz ne ha avuto uno in più, non ha giocato in questa giornata, e anche se il match di Fritz contro Musetti è stato semplice e si è chiuso in due soli set, un po’ di fatiche mentali gliele ha portate sicuramente via.

Ora, non ci aspettiamo una sfida semplice per Alcaraz, ma nemmeno così complicata, c’è da dirlo. Anche perché nei sei precedenti che ci sono nella storia di questi due tennisti, in cinque occasioni lo spagnolo è riuscito a portare a casa il risultato.

Come vedere Alcaraz-Fritz in diretta tv e in streaming

Il match sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Pronostico Alcaraz-Fritz

Alcaraz dovrebbe vincere questa partita rimanendo dentro i due set per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Ma Fritz, il suo, dovrebbe pure riuscire a farlo, anche per quello che si è visto contro Musetti. Quindi ci aspettiamo una partita anche da over 20,5 games.