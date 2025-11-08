Pronostico Aston Villa-Bournemouth: continua il cammino netto (con aggancio)

Aston Villa-Bournemouth è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono cinque le vittorie di fila in casa, tra campionato e coppa, che l’Aston Villa ha piazzato nel corso degli ultimi due mesi. Un cammino netto, impeccabile. E sono state battute anche delle formazioni decisamente importanti. Oltre il Bologna, ad esempio, in Europa League, un paio di settimane fa su questo campo è caduto anche il Manchester City di Pep Guardiola.

Un cammino netto, insomma. E adesso la squadra padrona di casa dopo alcuni giri a vuoto arrivati nel corso delle prime settimane della stagione, sta ricominciando a vedere la luce e non solo, anche, di nuovo, la zona Europa. Una zona, questa, che il Bournemouth sta assaporando dall’inizio dell’anno: la formazione ospite per quelle che sono le qualità e per quello che è oggettivamente il valore della rosa, è quella che ha fatto meglio di tutte le altre fino ad oggi anche se qualche passaggio un po’ così, nel corso delle ultime uscite, c’è stato. Ma è un calo fisiologico, naturale, perché ovviamente questa truppa non è che sia stata costruita per vincere qualcosa.

Certo, c’è anche da dire che quando uno è nel ballo vuole ballare. Ma prima o poi tutti si stancano di farlo. L’Aston Villa, invece, nonostante abbia giocato giovedì – vittoria semplice contro il Tel Aviv – è solo all’inizio del suo percorso e vuole rimanere dentro il ballo del quale vi abbiamo accennato prima. Insomma, vittoria e aggancio.

Come vedere Aston Villa-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Bournemouth è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ci pare evidente che l’Aston Villa abbia tutte le carte in regola per riuscire a prendersi la sesta vittoria di fila in casa. E anche se la quota del GOL – almeno su Snai – in questo momento è in salita, crediamo fortemente che anche il Bournemouth in questo match possa riuscire a trovare la via della rete. Quindi la gara alla fine dei 90minuti sarà una di quelle che regalerà almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Bournemouth

ASRTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Guessand, Rogers, McGinn; Watkins.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Cook, Diakite, Senesi, Truffert; Scotti, Christie; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Kroupi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1