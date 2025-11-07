Pronostico Tottenham-Manchester United: sarà la quinta volta di fila?

Tottenham-Manchester United è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si è chiusa contro il Nottingham, nello scorso weekend, la magia del Manchester United: la striscia di vittorie consecutive si è fermata a tre e quindi niente da fare per quel tifoso che vorrebbe tagliarsi i capelli. E il cammino ricomincia, in maniera molto complicata.

Il Tottenham è vero che in settimana ha giocato in Champions League, ma l’impegno degli Spurs contro il Copenaghen in casa è stato molto agevole: il quattro a zero finale fotografa una partita che mai è stata in discussione, che i londinesi hanno messo subito in discesa e che hanno portato a casa senza sudare più di tanto. In poche parole, la fatica non si è fatta sentire. Sì, questo sarebbe potuto essere un vero e proprio fattore, ma evidentemente non può esserlo, almeno non del tutto. Mentre andando a spulciare quelli che sono stati i precedenti tra queste due formazioni, andiamo a vedere che il Tottenham ha un conto aperto contro il Manchester United che dura da quattro partite.

Se già, quindi, il compito della squadra di Amorim sarebbe stato complicato a prescindere, pensare che nelle ultime quattro partite si è perso in altrettante occasioni è una controprova del fatto che per i Red Devils questo incrocio è quasi un tabù. E sarà difficile, inoltre, rimettere le cose a posto almeno sotto l’aspetto mentale dopo la delusione enorme contro il Nottingham della scorsa settimana.

Come vedere Tottenham-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Manchester United è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nonostante parta favorito per quello che vi abbiamo raccontato prima il Tottenham, rimane comunque complicato che i padroni di casa possano riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Se volessimo invece andare sul sicuro, questa sfida ha quasi sempre regalato almeno un gol per squadra e dovrebbe essere così anche nel primo pomeriggio di sabato.

Le probabili formazioni di Tottenham-Manchester United

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo Muani.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lemmens; Yoro, de Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1