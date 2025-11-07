Pronostico Chelsea-Wolverhampton: la combo è garantita

Chelsea-Wolverhampton è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo il pareggio in Champions League – inaspettato – contro il Qarabag, il Chelsea di Enzo Maresca torna in Patria e ha una partita molto semplice contro l’ultima della classe, quel Wolverhampton che dopo dieci giornate non ha vinto un match e che si ritrova con soli due punti in classifica conquistati fino al momento.

Non ci sono dubbi su chi vincerà questa partita, saranno davvero pochissime le difficoltà che i padroni di casa troveranno nella serata di sabato anzi, forse non ce ne saranno nemmeno perché realmente parliamo di due formazioni che fanno un calcio diverso e che giocano per obiettivi totalmente diversi. Quindi la combo è garantita in questo match.

Nonostante l’assenza di Palmer – che forse si potrebbe rivedere dopo la sosta, i Blues hanno in rosa dei giocatori assolutamente importanti in grado di fare la differenza. E affrontano inoltre quella che è la difesa peggiore del campionato con 22 gol subiti. Oltre ad avere il peggior attacco, tra le altre cose.

Come vedere Chelsea-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-Wolverhampton è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Assicurata la vittoria del Chelsea dentro una gara da almeno tre reti complessive che si dovrebbero inoltre vedere solamente da un lato del campo.

Le probabili formazioni di Chelsea-Wolverhampton

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Pedro, Garnacho; Delap.

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Johnstone; Toti, Krejci, S. Bueno; Tchatchoua, Andre, Gomes, H. Bueno; Munetsi, Bellegarde; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0