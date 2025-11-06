Pronostico Paris FC-Rennes: difese ballerine e spettacolo assicurato

Paris FC-Rennes è una partita della dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

L’avvio di campionato del Paris FC, una squadra neopromossa, è sicuramente stato importante con la bellezza di 14 punti conquistato nel corso delle prime undici partite di campionato. Una classifica per il momento molto molto tranquilla per i padroni di casa anche se adesso andranno ad affrontare una squadra che ha mandato davvero un bel segnale di ripresa nel corso del turno della passata settimana.

Il Rennes infatti, dopo un periodo decisamente negativo, è riuscito a scrollarsi di dosso la paura di un ulteriore passo falso avendo la meglio sullo Strasburgo, quella squadra che fino a pochi giorni fa era in piena corsa Europa e che invece, adesso, con una sola sconfitta, si ritrova fuori. Ma questo a noi interessa poco.

Quello che interessa è capire come potrebbe finire questo match e siccome non ci sono precedenti nella storia di queste due formazioni non ci possiamo fare nemmeno un’idea. Di certo il Rennes è una squadra molto più esperta, che gioca in Ligue 1 da moltissimi anni, che ha passato delle stagioni d’oro e che vuole riprendersi un posto europeo mollato lo scorso anno. Ma con i 17 gol subiti è difficile fare sogni di gloria. Troppi, evidentemente, per raggiungere dei risultati. Così come sono troppi i 20 presi dal Paris FC, che dietro balla e anche molto. Ora, con queste difese che tutto sono tranne che imperforabili, la giornata della Ligue 1 si potrebbe sicuramente aprire con una sfida ricca, ricchissima di spettacolo.

Come vedere Paris FC-Rennes in diretta tv e in streaming