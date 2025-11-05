Pronostico Stella Rossa-Lille: la porta non resta mai inviolata

Stella Rossa-Lille è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La Stella Rossa è una di quelle squadre che ancora è alla ricerca della prima vittoria in questa manifestazione. E diciamolo chiaramente: non è che ci siano troppi margini per puntare a qualcosa di importante. Sì, quest’anno le cose stanno andando male e anche il cammino in campionato ne è una dimostrazione. Nelle ultime quattro gare, inoltre, per Arnautovic e compagni sono arrivate due sconfitte e due vittorie. Momento così.
Sono sei i punti conquistati fino al momento per il Lille, invece: con la vittoria di Roma che è il biglietto da visita della truppa di Genesio. Fortuna ma non solo, anche una certa consapevolezza nei propri mezzi che a questi livelli non fa mai male. In generale, nelle ultime quattro trasferte in campo europeo per i francesi sono arrivate tre vittorie. Riescono a difendersi bene, ma anche a ripartire con velocità, sfruttando le qualità tecniche che hanno dalla metà campo in poi. Insomma, per la Stella Rossa si prospetta un’altra serata decisamente complicata.
Nelle ultime 12 partite di Europa League, inoltre, la Stella Rossa – e questo è un dato molto significativo – non è mai riuscita a tenere la porta inviolata, né in casa e nemmeno in trasferta. In questo modo come potete anche voi immaginare è complicato riuscire a fare punti. E il Lille è pronto ad un’altra serata magica. O almeno, ad un’altra serata senza sconfitta.
Come vedere Stella Rossa-Lille in diretta tv e in streaming
La sfida Stella Rossa-Lille è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Lille è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica e 2.20 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Il fatto che la Stella Rossa dietro balli e anche molto permette di dire che questa partita almeno una rete del Lille la potrebbe vedere. E crediamo che gli ospiti, forti come spiegato prima di un cammino assai importante in trasferta, abbiano le carte in regola per riuscire nel colpaccio.
Le probabili formazioni di Stella Rossa-Lille
STELLA ROSSA (4-2-3-1): Matheus; Young-woo, Uchenna, Rodrigao, Tiknizyan; Bajo, Handel; Radonjic, Kostov, Ivanic; Arnautovic.
LILLE (4-2-3-1): Ozer; Meunier, Mandi, Ngoy, Verdonk; Andre, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Igamane.