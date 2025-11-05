Pronostico Stella Rossa-Lille: la porta non resta mai inviolata

Stella Rossa-Lille è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Stella Rossa è una di quelle squadre che ancora è alla ricerca della prima vittoria in questa manifestazione. E diciamolo chiaramente: non è che ci siano troppi margini per puntare a qualcosa di importante. Sì, quest’anno le cose stanno andando male e anche il cammino in campionato ne è una dimostrazione. Nelle ultime quattro gare, inoltre, per Arnautovic e compagni sono arrivate due sconfitte e due vittorie. Momento così.

Sono sei i punti conquistati fino al momento per il Lille, invece: con la vittoria di Roma che è il biglietto da visita della truppa di Genesio. Fortuna ma non solo, anche una certa consapevolezza nei propri mezzi che a questi livelli non fa mai male. In generale, nelle ultime quattro trasferte in campo europeo per i francesi sono arrivate tre vittorie. Riescono a difendersi bene, ma anche a ripartire con velocità, sfruttando le qualità tecniche che hanno dalla metà campo in poi. Insomma, per la Stella Rossa si prospetta un’altra serata decisamente complicata.

Nelle ultime 12 partite di Europa League, inoltre, la Stella Rossa – e questo è un dato molto significativo – non è mai riuscita a tenere la porta inviolata, né in casa e nemmeno in trasferta. In questo modo come potete anche voi immaginare è complicato riuscire a fare punti. E il Lille è pronto ad un’altra serata magica. O almeno, ad un’altra serata senza sconfitta.