Pronostico Basilea-FCSB: si mettono il momento negativo alle spalle

Basilea-FCSB è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Una sola vittoria nelle ultime quattro partite ufficiali per il Basilea. Anche se, quella contro lo Young Boys nello scorso weekend è stata una partita complicata dall’inferiorità numerica. Il momento, comunque, non è del tutto positivo.
Forte invece di tre vittorie di fila in campionato, l’FCSB cercherà di mettersi alle spalle quella che è stata una pesante sconfitta contro il Bologna in questa manifestazione. Due formazioni che in Europa, c’è da dirlo, non è che siano partite nel migliore dei modi visto che entrambe hanno solamente tre punti in classifica. Per quanto riguarda invece le qualità che scenderanno in campo, parliamo pur sempre di due squadre che anche per i campionati che affrontano ne hanno opposte. Il Basilea è oggettivamente una formazione molto più tecnica rispetto alla truppa ospite che fa della forza fisica la propria qualità migliore.
Tutti si aspettano, adesso, un cambio di rotta soprattutto tra i padroni di casa e questo match ci pare appunto apparecchiato affinché possa esserci un’affermazione svizzera.
Come vedere Basilea-FCSB in diretta tv e in streaming
La sfida Basilea-FCSB è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria del Basilea è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica e 1.55 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.
Il pronostico
Una gara che è indirizzata verso la formazione padrona di casa che dentro un match da almeno tre gol complessivi – e anche gli ospiti dovrebbero riuscire a trovare la via della rete – dovrebbe prendersi tre punti davvero importanti.
Le probabili formazioni di Basilea-FCSB
BASILEA (4-2-3-1): Hitz; Vouilloz, Daniliuc, Barisic, Schmid; Koindrey, Leroy; Agbonifo, Shaqiri, Otele; Ajeti.
FCSB (4-2-3-1): Tarnova; Pantea, Cercel, Ngezana, Radunovic; Lixandru, Sut; Cisotti, Tanase, Olaru; Birligea.