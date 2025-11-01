Pronostico Manchester City-Bournemouth: vittoria e sorpasso (numeri spaventosi)

Manchester City-Bournemouth è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’avvio del Bournemouth in questa stagione è stato davvero clamoroso. E il momentaneo secondo posto in classifica della squadra ospite è davvero qualcosa di poco pronosticabile. Ma prima o poi – crediamo sia arrivato il momento – i veri valori si vedranno in Premier League. E il Manchester City è pronto a mettere le cose a posto.

Anche perché, la truppa allenata da Pep Guardiola, deve riscattarsi dopo la sconfitta contro l’Aston Villa della scorsa settimana. Un cammino fino al momento troppo altalenante per la squadra allenata dal tecnico catalano che, però, ha uno score di tutto rispetto contro il Bournemouth. Negli ultimi dieci anni, infatti, i Citizens, nei molteplici scontri che ci sono stati ha perso solamente una volta e tutti gli altri incroci li ha sempre vinti. In molte occasioni senza nemmeno subire reti.

Andando comunque a vedere i numeri che stanno accompagnando la formazione ospite, pensare che in questa partita possano segnato solamente i padroni di casa ci pare esagerato. Così come ci pare esagerato per tutto quello che vi abbiamo raccontato (ma anche per via dei diversi valore che scenderanno in campo) che il Bournemouth possa riuscire a portare a casa dei punti. Quindi vittoria e sorpasso. Un’affermazione che viene certificata anche dei numeri del City.

Come vedere Manchester City-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Bournemouth è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 1.50 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.62 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria è troppo importante per il Manchester City in questo momento. Crediamo fortemente per tutti i numeri che vi abbiamo snocciolato prima che l’affermazione della truppa di Guardiola sia cosa fatta, quasi sicura. Gara anche da almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Manchester City-Bournemouth

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Silva, Reijnders, Foden, Savinho; Haaland.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Kroupi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1