Pronostico Tottenham-Chelsea: le assenze pesano sul finale

Dietro tre punti rispetto al Tottenham in campionato, il Chelsea di Enzo Maresca è alle prese con diverse assenze in tutti i reparti. Ma se in generale, per tutti gli altri, c’è sempre qualcuno pronto a prenderne il posto, non si può dire la stessa cosa per Palmer, che sarà a casa per via di un problema all’inguine. Ed è questo il principale pensiero per il tecnico italiano, che non sa come sostituirlo.

La vittoria contro i Wolves in coppa in mezzo alla settimana era preventivabile per la squadra campione del Mondo. Com’era preventivabile, in casa Spurs, la sconfitta sempre nella stessa manifestazione contro il Newcastle in trasferta. Frank di pensieri ne ha tanti, diversi, e non sono relativi alla competizione nazionale. E anche la formazione mandata in campo ci ha fatto capire che l’impegno è stato visto quasi come un problema. I risultati diversi, comunque, non andranno ad impattare mentalmente sul derby di sabato sera, uno dei più sentiti nella città di Londra.

Evidente che un Chelsea al completo avrebbe avuto maggiori possibilità di portare a casa i tre punti e piazzare di conseguenza quello che sarebbe stato un aggancio importante in classifica. Ma in questo modo è davvero complicato. E il Tottenham dal proprio canto ne potrebbe approfittare per mettersi alle spalle la sconfitta interna contro l’Aston Villa arrivata in maniera del tutto inaspettata.

Il pronostico

Un derby è sempre un derby. E quello tra Tottenham e Chelsea è uno di quelli più sentiti al di là della Manica. Gara da almeno un gol per squadra. Senza dubbio, perché le difese tutto sono tranne che granitiche. E poi? E poi occhio al pareggio che visti gli ultimi problemi di queste due formazioni potrebbe anche accontentare tutti.

Le probabili formazioni di Tottenham-Chelsea

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Bergvall, Simons; Kolo Muani.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Santos, Garnacho; Pedro.

