Pronostico Nottingham Forest-Manchester United: il sogno è sempre più vicino

Nottingham-Manchester United è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

E siamo a tre. Il sogno si avvicina. E partita più semplice, almeno sulla carta, per il Manchester United, non sarebbe potuta arrivare. Il Nottingham è in crisi e il cambio tecnico ha dato sì la scossa, in Europa League, ma è già tutto finito e si è visto nella gara contro il Bournemouth in campionato.

C’è sempre quel tifoso del Manchester United che aspetta di andare dal proprio parrucchiere nel momento in cui la sua squadra riuscirà a vincere cinque partite di fila. Non succede, per la cronaca, da oltre un anno. E mai il sogno di tornare all’appuntamento con la bellezza è stato così vicino. Nottingham e Tottenham mancano all’appello e anche lui inizia a crederci.

La svolta, per i Red Devils, potrebbe essere sicuramente stata quella bella vittoria contro il Liverpool in trasferta anche se adesso Anfield è davvero terra di conquista. Una botta di orgoglio che poi si è vista anche contro il Brighton, nel match vinto quattro a due e che nonostante il finale possa dire altro è stata dominata dal primo all’ultimo minuto. Amorim sembra aver imboccato la strada giusta e i giocatori iniziano a seguire tutte le idee. Sta girando tutto nel verso giusto e contro un Nottingham che in questo campionato ha vinto solo due volte (e la classifica è preoccupante) non si può oggettivamente sbagliare. Sì, il sogno si avvicina.

Come vedere Nottingham-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham-Manchester United è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata 2.05 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

E sono quattro le vittorie di fila del Manchester United. Contro il Nottingham in crisi non si può pensare ad una cosa diversa per continuare a risalire la classifica. E il parrucchiere si prepara a vivere il proprio momento di gloria.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Nottingham-Manchester United

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Luiz; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3