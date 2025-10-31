Pronostico Liverpool-Aston Villa: la rinascita parte sabato

Liverpool-Aston Villa è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sette punti di distacco dall’Arsenal capolista. Gli stessi dell’Aston Villa per intenderci. Fuori dall’EFL CUP. Un filotto di sei sconfitte nelle ultime sette uscite con l’unica gioia in Champions League. Un momento nerissimo che nessuno si aspettava potesse succedere al Liverpool soprattutto dopo il maestoso calciomercato estivo piazzato con diversi innesti che sembravano potessero dare, da soli, la certezza di ripetersi almeno in Premier League.

Almeno per il momento tutte quelle che erano le previsioni erano sbagliate. Una crisi profondissima per la squadra di Slot che è stata eliminata anche dal Palace nella manifestazione nazionale e che adesso, evidente, non può più sbagliare. Allora, le cose sono due: o davvero non gira niente bene dentro ai Reds oppure c’è qualcosa che non va dentro il gruppo dell’allenatore che lo scorso anno ha dominato in Patria facendo dimenticare subito Klopp. Ora, molto lo si capirà nella serata di sabato perché un’ulteriore sconfitta contro la squadra di Emery potrebbe mettere la parola fina all’esperienza in panchina del tecnico olandese. E se dovesse arrivare un’altra sconfitta è evidente che il gruppo avrebbe fatto di tutto per mandare via il tecnico. “Gli remano contro” quante volte lo abbiamo sentito? Che non sia così anche stavolta?

Allora, noi la pensiamo in maniera diversa perché Slot non ha mai avuto – almeno ufficialmente – confronti duri con i propri giocatori. Magari avrà sbagliato qualche formazione, ma chi è l’allenatore che non sbaglia? E in tutto questo c’è da dire una cosa: se il Liverpool fa il Liverpool per l’Aston Villa non ci sarà scampo. E noi crediamo sia arrivato il momento, per i Reds, di tornare a fare i Reds.

Come vedere Liverpool-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Aston Villa è in programma sabato alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su GoldBet e Lottomatica e 1.53 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Appaiate a pari punti in classifica, nella serata di sabato il Liverpool staccherà l’Aston Villa e cercherà di tornare a respirare. Slot rischia il posto e questo è uno snodo cruciale della sua stagione, con una sconfitta sarebbe quasi addio. Non sarà così. Dentro una gara da almeno tre gol complessive (e che quota) i Reds ritroveranno un (mezzo) sorriso.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Liverpool-Aston Villa

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardhavili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1