Pronostico Crystal Palace-Brentford: la svolta ad Anfield

Crystal Palace-Brentford è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo aver inanellato tre sconfitte (e un pareggio) nelle ultime quattro partite, nel corso della settimana la scossa per il Crystal Palace è arrivata ad Anfield. Il tre a zero sul campo del Liverpool, nella gara a eliminazione diretta di EFL, è stato un segnale importante. Un segnale di quelli che possono dare davvero un senso diverso alla stagione.

Dopo due trofei conquistati nel corso degli ultimi mesi, la truppa guidata dall’austriaco Glasner ha appetito, vuole sicuramente rimanere nelle zone alte della classifica e vuole tornare a sorridere anche in campionato. Il Brentford è sicuramente un osso duro: attraversa un ottimo momento di forma – e anche l’affermazione in Coppa, contro una squadra di serie minore, ma senza rischiare nulla, è un messaggio bello chiaro – e non vorrebbe di certo farlo finire. Certo, c’è da dire che almeno in Premier League il cammino interno del Palace è immacolato: nessuna sconfitta in questa stagione, e l’ultima volta che questa squadra è uscita con le ossa rotte davanti al proprio pubblico è stata nello scorso mese di febbraio, quando passò l’Everton. A livello sportivo parliamo di una vita fa, quindi le possibilità che questa lunga stiscia possa essere fermata in questo momento ci pare esagerata.

Ecco quindi che la scossa di Anfield si potrebbe riproporre in senso positivo tra il Crystal: la botta enorme di fiducia che un’affermazione del genere ti permette di avere crediamo che non sia paragonabile con nessun altro risultato. La marcia riprendere, in poche parole.

Come vedere Crystal Palace-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Brentford è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Crystal Palace è quotata 1.88 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.63 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Il pronostico

La quota è veramente alta per un’affermazione interna del Palace che, come vi abbiamo spiegato prima, non perde in casa dallo scorso mese di febbraio. Quindi sì, dopo Anfield altra vittoria.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Brentford

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Lerma, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mithcell; Sarr, Pino; Mateta.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kellehrer; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Jensen; Outtara, Damsgaard, Schade; Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1