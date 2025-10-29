Pronostico Tolosa-Rennes: si ferma la striscia di vittorie

Tolosa-Rennes è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Arrivano entrambe da una sconfitta Tolosa e Rennes: i primi sul campo del Monaco, i secondi in casa contro il Nizza. Sarebbe stato meglio presentarsi a questo importante appuntamento in maniera diversa. Ma la classifica, oggettivamente, è davvero serena e quindi si può stare con mezzo sorriso.

La striscia di vittorie che il Tolosa ha sul Rennes è di quattro aperte, con in mezzo un pareggio. Non si capisce nemmeno il perché questa squadra riesca a vincere quando incontri il Rennes. Il motivo è spiegato: in generale, i rossoneri, sono una squadra molto più attrezzata, pronta anche a giocare un certo tipo di partite. Ma è come se fosse un tabù, anzi lo è stato un tabù, da sfatare sicuramente nella serata di mercoledì.

Sì, perché oltre al fatto che parliamo di un turno in mezzo alla settimana e quindi con poche possibilità di avere delle energie extra, in questo momento il Tolosa non sembra avere la forza di riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Insomma, ci aspettiamo sicuramente un match emozionante, e sotto vi diciamo il perché, ma senza vincitori o vinti.

Come vedere Tolosa-Rennes in diretta tv e in streaming