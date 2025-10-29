Pronostico Tolosa-Rennes: si ferma la striscia di vittorie

Tolosa-Rennes è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Arrivano entrambe da una sconfitta Tolosa e Rennes: i primi sul campo del Monaco, i secondi in casa contro il Nizza. Sarebbe stato meglio presentarsi a questo importante appuntamento in maniera diversa. Ma la classifica, oggettivamente, è davvero serena e quindi si può stare con mezzo sorriso.
La striscia di vittorie che il Tolosa ha sul Rennes è di quattro aperte, con in mezzo un pareggio. Non si capisce nemmeno il perché questa squadra riesca a vincere quando incontri il Rennes. Il motivo è spiegato: in generale, i rossoneri, sono una squadra molto più attrezzata, pronta anche a giocare un certo tipo di partite. Ma è come se fosse un tabù, anzi lo è stato un tabù, da sfatare sicuramente nella serata di mercoledì.
Sì, perché oltre al fatto che parliamo di un turno in mezzo alla settimana e quindi con poche possibilità di avere delle energie extra, in questo momento il Tolosa non sembra avere la forza di riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Insomma, ci aspettiamo sicuramente un match emozionante, e sotto vi diciamo il perché, ma senza vincitori o vinti.
Come vedere Tolosa-Rennes in diretta tv e in streaming
Tolosa-Rennes è in programma mercoledì alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
In una gara da almeno un gol per squadra, Tolosa e Rennes dovrebbero “accontentarsi” di un pareggio. In ogni caso, crediamo fortemente che la certezza sia appunto il fatto che entrambe dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.
Le probabili formazioni di Tolosa-Rennes
TOLOSA (3-4-3): Restes; Sidibe, Cresswell, Nicolaisen; Donnum, Casseres, Sauer, Methalie; Magri, Emersonn, Gboho.
RENNES (3-5-2): Samba; Jacquet, Seidu, Roualt; Camara, Blas, Rongier, Fofana, Frankowski; Lepaul, Embolo.