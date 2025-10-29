Pronostico Strasburgo-Auxerre: impegno agevole per riprendere la corsa

Strasburgo-Auxerre è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Si è fermata a quattro, dopo la sconfitta contro il Lione dello scorso fine settimana, la striscia di risultati utili dello Strasburgo, una delle squadre che meglio ha fatto in Francia in questo avvio di stagione, soprattutto per quelli che onestamente sono gli obiettivi.

Una caduta ci sta, soprattutto perché arrivata in trasferta su uno dei campi più complicati di tutto il massimo campionato francese. Quindi nessun dramma ma solamente la voglia immediata di mettersi alle spalle il passo falso. E l’impegno arriva a pennello, perché parliamo di un Auxerre, penultimo in classifica con sette punti dopo nove partite, che ha segnato solamente sette gol in campionato (uno dei peggiori attacchi dell’intera Ligue 1) e che non vince dallo scorso 21 settembre, in casa contro il Tolosa.

Anche nello scorso fine settimana gli ospiti hanno ceduto il passo in casa al Le Havre, non la squadra più forte del campionato francese. Tre tiri in porta totale, zero grandi occasioni create e solamente una lunga sfilza di calci d’angolo che non hanno portato a nulla. Insomma, attacco senza nessuna verve e senza nessuna idea. E se non si segna non arrivano i risultati. Lo Strasburgo, quindi, riprenderà serenamente la sua corsa.

Come vedere Strasburgo-Auxerre in diretta tv e in streaming