Pronostico Metz-Lens: il (quasi) testa-coda ha un padrone

Metz-Lens è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sei gol fatti e 26 subiti. Ultimo posto in classifica con soli due punti conquistati fino al momento. Il Metz è riuscito nell’impresa di inanellare questi numeri nelle prime nove giornate del massimo campionato francese. Sì, prima o poi arriverà una vittoria, lo sappiamo, ma non è questo il momento.

Non è questo il momento perché il Lens è praticamente la squadra più in forma in Francia. Secondo posto in classifica alle spalle del Psg, migliore difesa del campionato con soli 8 gol subiti, una striscia di tre vittorie di fila, quattro nelle ultime cinque, con un solo pareggio in mezzo. In poche parole parliamo come detto della truppa alla quale al momento riesce tutto. In casa e in trasferta cambia poco. Lontani dal proprio pubblico i giallorossi hanno perso solo una volta sul campo appunto della formazione che vincerà il campionato al di là delle Alpi e poi hanno o vinto o pareggiato. Quindi sì, cambia poco adesso il campo e quindi il famoso, abusato, e in alcuni casi anche corretto “fattore campo” questa volta si fa decisamente a fare benedire.

Vedendo quelli che sono i numeri e tutto il resto, è evidente che questa partita abbia poca storia e può ovviamente finire solamente in un modo. L’affermazione ospite è quasi scontata. Nessuno, in casa Lens, si vuole fermare. E nessuno si fermerà.

Come vedere Metz-Lens in diretta tv e in streaming