Pronostico Marsiglia-Angers: la ripresa della marcia è immediata

Marsiglia-Angers è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
La sconfitta sul campo del Lens, per il Marsiglia, è stata pesantissima. Non solo perché sono arrivate due cadute nello spazio di pochi giorni, compresa quella di Champions League in Portogallo, ma anche perché la formazione che ha vinto nello scorso fine settimana ha pure adoperato il sorpasso in classifica.
Serve immediata l’inversione di rotta per gli uomini di Roberto De Zerbi. Il motivo è semplice: pensando ad una facile vittoria esterna del Psg nel turno in mezzo alla settimana, servono i tre punti per non rimanere troppo lontani dalla truppa di Luis Enrique e soprattutto rimanere almeno al terzo posto. Ci sono squadre che spingono e che sono dietro – vedi il Lione – solamente per via della differenza reti.
Nei momento negativi che ci sono stati in questo avvio di stagione dentro la formazione marsigliese, c’è sempre stato un pronto riscatto. Se l’autostima è oggettivamente diminuita dopo questa caduta, il fatto che il Marsiglia sia già riuscito a riprendersi in almeno un paio di circostanze in questi primi mesi di stagione è un buon segnale. E allora ecco che contro l’Angers – solo nove punti fatti, e soprattutto 12 gol subiti – la vittoria non dovrebbe proprio mancare all’appuntamento.
Come vedere Marsiglia-Angers in diretta tv e in streaming
Marsiglia-Angers è in programma mercoledì alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Nelle ultime tre partite giocate il Marsiglia ha sempre subito gol. Anche con il Le Havre, ad esempio, che tutto è tranne che una big del massimo campionato francese. Per questo motivo, oltre alla vittoria dei padroni di casa che come detto non dovrebbe mancare, la quota altissima di entrambe a segno ci stuzzica parecchio. E ve la consigliamo.
Le probabili formazioni di Marsiglia-Angers
MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Pavard, Aguerd, Balerdi, Emerson; O’Riley, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang.
ANGERS (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Hanin; Belkebia, Abdeilli; Belkhdim, Mouton, Sbai; Peter.