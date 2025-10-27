Pronostico Bologna-Torino: la marcia in casa non si ferma

Bologna-Torino è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ha lasciato amaro in bocca e polemiche il pareggio del Bologna sul campo della Fiorentina. Una partita che la squadra di Italiano aveva in pugno per via del doppio vantaggio, girata per due rigore e un’espulsione. Ma anche per un rigore non dato agli emiliani che ha acceso la miccia. E le parole grosse ai microfoni alla fine.

Stava letteralmente volando, con quei tre punti, la squadra del tecnico che si spera possa tornare in panchina dopo il ricovero nelle zone nobili della classifica. E quella incazzatura, scusateci il termine, potrebbe essere messa in campo sotto forma di voglia di vittoria. Azzannare subito il Torino è l’obiettivo, anche se la squadra di Baroni c’è da dirlo vive il miglior momento della propria annata: dopo la vittoria contro il Napoli è arrivata quella contro il Genoa, molto fortunosa è vero, con Paleari che ha tolto dalla porta due chiarissime e nitide occasioni da gol nel finale. Ma s’è visto, soprattutto, quello che è il solito e famoso cuore granata: vincere non è mai facile, farlo due volte di fila di più, farlo addirittura in rimonta in Serie A non è una cosa che succede spesso.

Basterà per tenere a bada la rabbia del Bologna? Potrebbe bastare fino ad un certo punto, poi lo sappiamo, le qualità tecniche vuoi o non vuoi dentro un match vengono fuori e quelle, ci scuseranno i tifosi piemontesi, pendono decisamente verso i rossoblù, pronti a riprendere la corsa interrotta a Firenze.

Il pronostico

Ci pare possa essere scontata la vittoria del Bologna per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Occhio anche alla quota del GOL, davvero altissima.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Lysaker, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1