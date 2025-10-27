Pronostici Nizza-Lille: due assist fanno una prova

Nizza-Lille, i pronostici del match: la sfida promette scintille di un certo tipo, ecco tutti i dettagli a riguardo

Confronto che negli ultimi anni ha regalato non poche emozioni, la sfida di Ligue 1 che vedrà uno contro l’altra il Nizza e il Lille pone in dote non poche indicazioni. Attualmente quinti in campionato, gli uomini di Genesio assaporano posizioni di un certo tipo. Tra le mura amiche, però, i rossoneri hanno dimostrato di saper vendere cara la pelle.

È molto probabile allora che si pongano le premesse per una partita elettrizzante caratterizzata da diverse occasioni da una parte e dall’altra. Del resto sono proprio gli ultimi precedenti a suggerirlo: a partire dall’agosto del 2023, le due squadre si sono infatti affrontate in quattro occasioni mettendo a segno complessivamente tredici reti. Un bottino sicuramente importante che, unito al periodo di forma delle due squadre, promette sicuramente battaglia.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il Pronostico

Match tra due squadre abituate a non rintanarsi nella propria area di rigore, la gara dell’Allianz Riviera dovrebbe vedere entrambe le squadre mettere a segno almeno una rete. Molto più abili dalla cintola in giù che ad ergersi a protezione della propria area di rigore, il Nizza e il Lille hanno tutte le carte in regola per animare la contesa sotto tutti i punti di vista. Il segno gol è bancato a 1,57 su Goldbet.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2