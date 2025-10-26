Pronostico Lione-Strasburgo: spettacolo assicurato. E questo finale!

Lione-Strasburgo è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Quando si affrontano queste due squadre, in campionato, lo spettacolo è assicurato. Il motivo? Beh, negli ultimi undici incontri giocati, quindi dal 2020 in poi, i gol che sono venuti fuori sono stati 34. Più di tre a partita come media. E vedendo quello che in generale è il momento di forma di queste due formazioni, non è impossibile che possa finire, ancora, con un certo numero di reti.

Il Lione si presenta a questo match forte della vittoria interna contro il Basilea in Europa che ha stoppato una serie di due sconfitte di fila che la squadra di Fonseca aveva collezionato in campionato. Lo Strasburgo invece si fa forte, decisamente, del pareggio contro il PSG della scorsa settimana, “frenato” però da quello interno in Conference League contro il Jagiellonia. Nessuno si aspettava che la truppa francese, anche per via di quello che sta facendo vedere in queste settimane, potesse rimanere bloccata da una squadra molto più leggera sulla carta. Ma insomma, è successo, e se ne deve tenere conto.

Mettendo quindi in risalto i numeri incredibili che sono venuti fuori da queste due squadre, dobbiamo anche mettere in risalto quella che oggettivamente è la migliore rosa che scenderà in campo, vale a dire quella del Lione che può, e deve, vincere per cercare di mettersi in maniera definitiva alle spalle le due sconfitte e non allontanarsi troppo in Patria da quelle che sono le posizioni di classifica che contano. Ci riuscirà Fonseca? Nel nostro pronostico vi sveliamo il nostro pensiero.

Come vedere Lione-Strasburgo in diretta tv e in streaming

Lione-Strasburgo è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Lottomatica e 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Spettacolo assicurato e il motivo ve lo abbiamo raccontato prima. E Lione vincente in questa partita che farà ripartite le ambizioni d’alta classifica della squadra di Fonseca.

Le probabili formazioni di Lione-Strasburgo

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner; Sulc, Tessmann; Karabec, Tolisso, Fofana; Satriano.

STRASBURGO (4-3-3): Penders; Doue, Sylla, Hogsberg, Doukoure; Ouattara, Barco, Chilwell; Enciso, Paez; Panichelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2