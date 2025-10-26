Pronostici Everton-Tottenham: marcatore e tiri in porta

Everton-Tottenham, il pronostico sul marcatore e i possibili tiratori dell’incontro: le quote stanno prendendo il volo

Con tre vittorie e due pareggi tra le mura amiche, l’Everton ospita il Tottenham all’Hill Dickinson Stadium, se non con i favori del pronostico dalla sua parte, con la chiara intenzione di raccogliere punti preziosi contro una squadra che, al contrario, in trasferta non è sempre riuscita a fornire prestazioni entusiasmanti.

Aggrappati all’imprevedibilità di Ndiaye e al talento cristallino di Grealish, i Toffees non vogliono smettere di segnare. Proprio l’attaccante ancora di proprietà del Manchester City è una delle variabili impazzite di una gara che si preannuncia caratterizzata da molti capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. In tal senso, due dati in particolare non possono essere elusi.

Il tuttocampista inglese è entrato in cinque gol della sua squadra dall’inizio della stagione, mettendo a referto un gol e dispensando ben quattro passaggi vincenti. Dando sempre la sensazione di creare qualcosa di interessante nel momento in cui alza i giri del motore, Grealish può fare a fette una difesa che nelle letture dei movimenti degli esterni avversari ha evidenziato qualche balbettio.

In particolare, la capacità del classe ’95 di entrare dentro al campo capitalizzando gli inserimenti dei suoi compagni è un tema tattico di nevralgica importanza. Grealish ha grandi chances di salire in cattedra inserendo il suo nome nel tabellino marcatori o servendo almeno un assist.

Everton-Tottenham, il pronostico sui tiratori

Nella crescita convincente dell’Everton l’apporto di James Garner non può sicuramente passare in sordina. Il poliedrico centrocampista di Birkenhead è andato alla conclusione in ben tredici occasioni trovando la porta in quattro circostanze. A segno contro il Brighton, il classe 2001 ha provato almeno una conclusione in sette delle ultime partite di Premier: un dato che autorizza quantomeno a prendere in considerazione l’opzione Over 0.5 tiro in porta plus.

Un discorso per certi aspetti analogo si può fare anche per Kudus. Sempre più a suo agio nella veste tattica che gli è stata cucita nello scacchiere degli Spurs, l‘ex West Ham ha tirato in porta tredici volte inquadrando la porta in cinque occasioni. Un suo tiro in porta non si configura come ipotesi remota, tutt’altro.

Grealish gol o assist si trova a 2,55 su Goldbet; Garner Over 0,5 tiro in porta plus e Kudus Over 0,5 tiro in porta in plus sono bancati a quota 4,98 su Goldbet.