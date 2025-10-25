Pronostico Newcastle-Fulham: botta di fiducia e terza di fila

Newcastle-Fulham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La meritata vittoria contro il Benfica in Champions League, arrivata con un secondo tempo praticamente perfetto, ha permesso al Newcastle di Howe di guadagnare una grossa fetta di fiducia e di pensare, con maggiore interesse, a quelli che sono i prossimi impegni.

Contro il Fulham, in casa, i bianconeri cercano quella che sarebbe la terza vittoria di fila tra le mura amiche. E ci sono ottimi indizi che questo potrebbe succedere. Anche perché il rendimento esterno della formazione ospite è tutt’altro che di quelli migliori: sono tre le sconfitte di fila, e prima ancora era arrivato un pareggio sul campo del Brighton. A dire il vero, un altro obiettivo del Newcastle è quello di tornare velocemente a lottare – e per questo serve assolutamente vincere – per quelle che sono le posizioni che contano nel massimo campionato inglese. Al momento queste due formazioni sono divise da un solo punto in classifica – nove e otto – ed è tutto “merito” dell’avvio non promettente di Howe che, ad un certo punto, era stato pure messo in discussione.

Ma questi ultimi risultati hanno rimandato indietro sicuramente una squadra che crede ancora alle idee del proprio allenatore – non si vince sempre e non è scontato mai farlo – e questo ha permesso di ritrovare serenità in questi giorni e quindi pensare a questa sfida con un solo e unico target: la vittoria.

Come vedere Newcastle-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida Newcastle-Fulham è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata 1.63 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.85 su GoldBet e Lottomatica e 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Newcastle in Premier League ha fatto soli sette gol ma ne ha subiti gli stessi. Quindi dietro le cose danno il senso che funzionino. Mentre il Fulham ha segnato solo 8 volte in tutto il campionato. Ed è evidente che sia difficile andare a bucare una delle difese più forti del campionato. Vittoria interna, in una gara che secondo i numeri è da una sola squadra a segno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Newcastle-Fulham

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Diop, Bassey, Sessegnon; Smit Rowe, Berge; Traore, King, Iwobi; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0