Pronostico Manchester United-Brighton: si avvicina il taglio di capelli

Manchester United-Brighton è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30 diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due di cinque dopo la vittoria contro il Liverpool della scorsa settimana. Ed è passato l’ostacolo più grosso per il Manchester United ma anche per quel tifoso che avrete visto sui social che ha deciso di non tagliarsi i capelli fin quando la squadra di Amorim non vincesse cinque partite di fila.

Anche il club dei Diavoli Rossi ha commentato un suo video dopo l’affermazione ad Anfield, ed è passato più di un anno da quando la squadra inglese – impossibile credere che sia vero ma è proprio così – non si afferma consecutivamente per cinque volte. Eppure sta succedendo proprio adesso, nei nostri tempi, e pensando a quello che è stato lo United pare davvero incredibile.

Comunque, visto che anche il club ha commentato, creiamo fortemente che anche i giocatori dello United conoscano la storia e non vedono l’ora di vedere questo taglio di capelli. Contro il Brighton in casa, una formazione che viene da cinque risultati utili di fila, non sarà sicuramente facile. Ma nemmeno impossibile, c’è da dirlo, soprattutto per lo stato d’anima e la grande botta di energia che la truppa di Amorim ha trovato in settimana dopo l’affermazione con la squadra campione in carica. Insomma, in poche parole, United vincente.

Come vedere Manchester United-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Brighton è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata 1.95 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.43 su GoldBet e Lottomatica e 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non credete che il Manchester United possa vincere? Non vi biasimiamo per un motivo specifico: i Red Devils dovrebbero, vista la difesa ballerina, prendere comunque un gol come succede molto spesso. E quindi per vincere i padroni di casa ne dovranno fare almeno due. Sì, potrebbe succedere, almeno secondo noi. Quindi si avvicina il taglio di capelli.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Manchester United-Brighton

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayndir; de Ligt, Maguire, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; KAdioglu, Rutter, Minteh; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1