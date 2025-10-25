Pronostico Aston Villa-Manchester City: rivincita e seconda sconfitta di fila

Aston Villa-Manchester City è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Termine forte, è vero. Ma la sconfitta dell’Aston Villa sul campo del G. A. Eagles in Europa League si potrebbe definire imbarazzante. Due squadre dal valore diverso, due squadre che hanno diversi obiettivi.

Eppure, i Villans, venivano da una serie importanti di vittorie e l’ultima era arrivata sul campo del Tottenham la scorsa settimana. Adesso, pensare che questa squadra possa riuscire a fare punti contro il Manchester City ci pare un tantino esagerato, ecco perché ci sarà la seconda sconfitta di fila.

Il City dopo un avvio un po’ così, inoltre, si è messo sui binari giusti. La truppa di Pep Guardiola durante la settimana è andata a vincere in Spagna contro il Villarreal con il minimo sforzo. Sicuramente Haaland e compagni hanno faticato più per il lungo viaggio fatto che per la partita in sé: una squadra sempre in gestione durante i 90minuti, che ha aperto e chiuso presto i giochi non rischiando praticamente nulla. Trovata la quadratura tattica che serve, adesso la strada sembra in discesa e c’è inoltre anche da prendersi una rivincita rispetto alla sconfitta esterna dello scorso anno, datata 21 dicembre, che non ha fatto passare un Natale sereno alla formazione di Manchester. Insomma, tutti gli indizi portano, decisamente, ad un’altra vittoria esterna.

Come vedere Aston Villa-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Manchester City è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 1.77 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.20 su GoldBet e Lottomatica e 2.10 su Snai.

Il pronostico

Negli ultimi nove incroci l’Aston Villa ha sempre segnato contro il Manchester City. Un fattore, questo, da tenere in considerazione. Crediamo, comunque, che nonostante questo possa succedere di nuovo, la vittoria finale andrà, anche in maniera abbastanza semplice alla fine, alla truppa di Guardiola. E la quota è davvero altissima pensando al valore della rosa.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester City

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; Malen, Rogers, McGinn; Watkins.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez; Cherki, Foden, Reijnders, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3