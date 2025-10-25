Pronostico Arsenal-Crystal Palace: la capolista non sbaglia

Arsenal-Crystal Palace è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La capolista della Premier League non sbaglia. No, l’Arsenal, in testa al campionato e con la migliore difesa, inoltre, non solo si prenderà la vittoria – così come successo, inoltre, negli ultimi cinque confronti contro il Crystal Palace – ma lo farà anche con una prova di forza importante.

Un accenno di quello che la squadra di Arteta è in grado di fare si è sicuramente visto nel match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Sì, qualche rischio i Gunners se lo sono preso, ma nel momento in cui hanno stappato il match hanno dilagato rifilando quattro gol alla squadra di Simeone, mica l’ultima arrivata. E poi si è pure sbloccato Gyokeres, autore di una doppietta di rapina, come solo i veri attaccanti sanno fare, che permette senza dubbio di stare davvero sereni dopo un momento un po’ così per l’attaccante danese. Non stava riuscendo a segnare, Arteta lo ha difeso proprio nei giorni precedenti al match europeo, e lui ha fatto quello che sa fare meglio. Buttarla in fondo al sacco.

Non è nemmeno un ottimo momento per il Palace, a contorno di quello che è il nostro pronostico. I due trofei arrivati nel corso degli ultimi mesi hanno esaltato i tifosi che giustamente non si possono prendere il lusso di dire nulla nel merito e non lo faranno. Ma anche la sconfitta in Europa giovedì (e sono anche giorni di riposo in meno rispetto a quelli dei Gunners) sono segnali che devono essere presi in considerazione.

Come vedere Arsenal-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Crystal Palace è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

La vittoria dell'Arsenal è quotata 1.43 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.77 su GoldBet e Lottomatica e 1.80 su Snai.

Il pronostico

Contro la migliore difesa del campionato difficile per il Palace anche trovare la via della rete. Certo, davanti gli ospiti hanno dei giocatori importanti che possono fare la giocata in qualsiasi momento. In ogni caso, la vittoria dell’Arsenal – dentro un match da almeno tre reti complessive – non è in discussione.

Le probabili formazioni di Arsenal-Crystal Palace

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

CRYSTAL PALACE (4-3-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Pino, Sarr; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0