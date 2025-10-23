Pronostico Paris FC-Nantes: nessuno si farà male

Paris Fc-Nantes è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sicuramente è iniziata meglio la stagione del neopromosso Paris Fc, una squadra che ha dieci punti in classifica dopo otto giornate ma che ha dei numeri che difficilmente, se dovessero continuare ad essere così importanti, si potrebbe salvare.

Sì, perché quindici gol subiti sono tantissimi. Meno di quelli fatti e la media è così alta che potrebbe anche portare a dei risultati deludenti nel corso dei prossimi mesi. A differenza, almeno sotto l’aspetto difensivo, per il Nantes, che ha iniziato sì male – sei punti dopo otto giornate sono un bottino misero – ma che almeno di gol ne ha presi 9. E in questo caso i problemi sono davanti, con misere cinque esultanza piazzate fino al momento.

Ora, nella maggior parte dei casi chi subisce meno è davanti in classifica, e questa è l’eccezione che va a confermare la regola. Ma in una gara così delicata, che aprirà la nona giornata del massimo campionato francese, prevarrà sicuramente la paura di perdere che la voglia di vincere, nonostante siamo ancora alla nona giornata, appunto. E quando succede questo, occhio che il risultato finale è quasi sempre lo stesso. E ve lo diciamo sotto come la pensiamo.

Come vedere Paris Fc-Nantes in diretta tv e in streaming

Paris Fc-Nantes è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima, e per come sotto l’aspetto della classifica queste due squadre si approcciano al match, crediamo che il pareggio – quindi in una gara da meno di tre reti complessive – possa essere il risultato giusto. Un punto a testa, tutti felici (o quasi) per non perdere energie mentali che poi, dopo una sconfitta, vengono sempre fuori.

Le probabili formazioni di Paris Fc-Nantes

PARIS FC (4-3-3): Nkambadio; Traore, Chergui, Otavio, De Smet; Lopez, Lees-Melou, Camara; Kebbal, Krasso, Simon.

NANTES (4-3-3): Lopes; Amian, Awazien, Tati, Leroux; Mwanga, Kwon, Tabibou; Abline, Mostafa Mohamed, Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0