Pronostico Lione-Basilea: vittoria e record negativo stoppato

Lione-Basilea è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Lione di Fonseca non perde tre partite di fila dall’agosto del 2024. E adesso, con le due cadute in Ligue 1, il rischio di riprendere quel record storico negativo esiste. Anche se, oggettivamente, non verrà raggiunto.

In Europa la squadra dell’ex allenatore del Milan – che almeno il giovedì può tornare in panchina vista la squalifica che ha in campionato – viene da due vittorie in EL e ha sicuramente le carte in regola per riuscire a battere un Basilea che viene da tre vittorie di fila – senza subire gol – ma che nell’unica trasferta giocata in questa manifestazione, contro il Friburgo, ha perso. Gli elvetici possono sicuramente fare male nel corso della partita – e infatti ci aspettiamo una gara da almeno un gol per squadra – ma pensare che possano fare risultato pieno, o parziale, ci pare davvero esagerato.

La forza interna del Lione è conosciuta a tutti e messi alle spalle i problemi estivi che hanno sicuramente condizionato il calciomercato il club francese può ambire ad arrivare davvero in fondo a questo torneo. Per qualità tecniche, per storia, e per tutto quello che gira intorno a questa società, ci pare scontato possa essere così. Intanto la terza vittoria di fila è quasi in cassaforte.

Come vedere Lione-Basilea in diretta tv e in streaming

La sfida Lione-Basilea è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e 1.55 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Terza vittoria di fila per il Lione dentro un match – visti i numeri che gli svizzeri hanno – potrebbe anche vedere la squadra ospite andare a segno. Ma per i tre punti non c’è storia. Quelli sono belli e indirizzati.

Le probabili formazioni di Lione-Basilea

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, Tessmann; Karabec, Sulc, Fofana; Satriano.

BASILEA (4-4-2): Hitz; Vouilloz, Daniliuc, Barisic, Schmid; Soticek, Leroy, Metinho, Otele; Ajeti, Shaqiri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1