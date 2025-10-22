Pronostico Lione-Basilea: vittoria e record negativo stoppato

Lione-Basilea è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Lione di Fonseca non perde tre partite di fila dall’agosto del 2024. E adesso, con le due cadute in Ligue 1, il rischio di riprendere quel record storico negativo esiste. Anche se, oggettivamente, non verrà raggiunto.
In Europa la squadra dell’ex allenatore del Milan – che almeno il giovedì può tornare in panchina vista la squalifica che ha in campionato – viene da due vittorie in EL e ha sicuramente le carte in regola per riuscire a battere un Basilea che viene da tre vittorie di fila – senza subire gol – ma che nell’unica trasferta giocata in questa manifestazione, contro il Friburgo, ha perso. Gli elvetici possono sicuramente fare male nel corso della partita – e infatti ci aspettiamo una gara da almeno un gol per squadra – ma pensare che possano fare risultato pieno, o parziale, ci pare davvero esagerato.
La forza interna del Lione è conosciuta a tutti e messi alle spalle i problemi estivi che hanno sicuramente condizionato il calciomercato il club francese può ambire ad arrivare davvero in fondo a questo torneo. Per qualità tecniche, per storia, e per tutto quello che gira intorno a questa società, ci pare scontato possa essere così. Intanto la terza vittoria di fila è quasi in cassaforte.
Come vedere Lione-Basilea in diretta tv e in streaming
La sfida Lione-Basilea è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Lione è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e 1.55 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Terza vittoria di fila per il Lione dentro un match – visti i numeri che gli svizzeri hanno – potrebbe anche vedere la squadra ospite andare a segno. Ma per i tre punti non c’è storia. Quelli sono belli e indirizzati.
Le probabili formazioni di Lione-Basilea
LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, Tessmann; Karabec, Sulc, Fofana; Satriano.
BASILEA (4-4-2): Hitz; Vouilloz, Daniliuc, Barisic, Schmid; Soticek, Leroy, Metinho, Otele; Ajeti, Shaqiri.