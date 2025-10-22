Pronostico Genk-Betis: il problema è in casa

Genk-Betis è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha iniziato molto male la propria stagione il Genk, una squadra che al momento si ritrova a metà classifica nel massimo campionato belga ma che, soprattutto, non riesce in nessun modo a vincere in casa.

Nelle ultime quattro uscite interne, infatti, sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. C’è un problema, evidente, che riguarda questa squadra che, quando deve cercare di dominare la partita davanti ai propri tifosi, non riesce anche per via di qualità tecniche ovviamente non di un certo livello, a farlo. Sono sette, invece, le partite con risultati utili per il Betis. Il pareggio in rimonta sul campo del Villarreal grazie ad Antony – doppietta – ha appunto permesso alla truppa di Pellegrini di sorridere. Senza dubbio gli andalusi sono una di quelle squadre capaci, nel corso della stagione, di alzare il proprio livello e la finale di Conference dello scorso anno ha sicuramente dato maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

Per completare il quadro, e per dire che il Betis si potrebbe anche prendere una vittoria in questo match, ci sono i numeri che riguardando il Genk contro formazioni spagnoli: dieci partite, una solamente vittoria, quattro sconfitte e cinque pareggi. Mentre il Betis ha ottenuto due affermazioni e due sconfitte contro formazioni di questo Paese. Ah, e le vittorie sono arrivate entrambe in trasferta.