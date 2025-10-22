Pronostico FCSB-Bologna: prima gioia a livello continentale

FCSB-Bologna è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Dopo aver accelerato in campionato, il Bologna va a caccia del primo successo europeo. Al momento, infatti, in Europa League gli uomini di Vincenzo Italiano (il tecnico non sarà in panchina nelle prossime due gare in quanto ricoverato in ospedale per una polmonite) sarebbero addirittura fuori dalle ventiquattro squadre che avanzeranno al turno successivo: la classifica del maxigirone, ad oggi, vede stazionare i felsinei al ventisettesimo posto, slot che non basterebbe per conquistare quantomeno il pass per gli spareggi di accesso agli ottavi di finale.
Sul palcoscenico continentale i rossoblù non hanno particolarmente brillato, ottenendo un solo punto tra la sfida con l’Aston Villa (0-1), giocata al Villa Park di Birmingham, e quella con il Friburgo al “Dall’Ara”, coi tedeschi capaci di portare via un punto dal capoluogo emiliano (1-1). Bologna che, insomma, è apparso decisamente più scattante nelle “faccende di casa nostra”. Domenica scorsa Orsolini e compagni hanno allungato la striscia di vittorie – sono due di fila – espugnando Cagliari (0-2) grazie ad un’altra prestazione molto convincente che fa il paio con quella di due settimane prima contro il neopromosso Pisa, travolto 4-0.
Sei punti importanti, che hanno proiettato il Bologna al quinto posto in classifica, a subito a ridosso della zona Champions. Nella graduatoria dell’Europa League, invece, il prossimo avversario dei felsinei, l’FCSB – nient’altro che l’antenato della Steaua Bucarest – ha tre punti in più. Partiti dalle qualificazioni, i romeni nelle prime due giornate hanno vinto in trasferta con gli olandesi dei GA Eagles (0-1) e perso 2-0 in casa con gli svizzeri dello Young Boys. Cammino troppo altalenante anche nel campionato romeno, dove gli uomini di Elias Charalambous hanno già incassato 6 sconfitte in 13 turni e sono attualmente tagliati fuori dalla corsa al titolo.
Come vedere FCSB-Bologna in diretta tv e in streaming
La sfida tra FCSB e Bologna è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà all’Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Bologna è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.83 su Goldbet, Lottomatica e Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Dopo le sfide con Aston Villa e Friburgo, il livello degli avversari si abbassa in maniera notevole. Ed il Bologna, pur meno convincente in Europa rispetto al campionato, dovrebbe riuscire a portare via i primi tre punti europei dalla trasferta di Bucarest, nonostante il turnover annunciato. L’FCSB non sta vivendo un gran momento: non è da escludere un match a basso punteggio, considerando che quattro delle ultime cinque partite che hanno visto protagonisti i romeni sono terminate con il segno “under 2.5”.
Le probabili formazioni di FCSB-Bologna
FCSB (4-2-3-1): Târnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Șut, Tanase; Cisotti, Olaru, O. Popescu; Birligea.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.