Pronostico FCSB-Bologna: prima gioia a livello continentale

FCSB-Bologna è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo aver accelerato in campionato, il Bologna va a caccia del primo successo europeo. Al momento, infatti, in Europa League gli uomini di Vincenzo Italiano (il tecnico non sarà in panchina nelle prossime due gare in quanto ricoverato in ospedale per una polmonite) sarebbero addirittura fuori dalle ventiquattro squadre che avanzeranno al turno successivo: la classifica del maxigirone, ad oggi, vede stazionare i felsinei al ventisettesimo posto, slot che non basterebbe per conquistare quantomeno il pass per gli spareggi di accesso agli ottavi di finale.

Sul palcoscenico continentale i rossoblù non hanno particolarmente brillato, ottenendo un solo punto tra la sfida con l’Aston Villa (0-1), giocata al Villa Park di Birmingham, e quella con il Friburgo al “Dall’Ara”, coi tedeschi capaci di portare via un punto dal capoluogo emiliano (1-1). Bologna che, insomma, è apparso decisamente più scattante nelle “faccende di casa nostra”. Domenica scorsa Orsolini e compagni hanno allungato la striscia di vittorie – sono due di fila – espugnando Cagliari (0-2) grazie ad un’altra prestazione molto convincente che fa il paio con quella di due settimane prima contro il neopromosso Pisa, travolto 4-0.

Sei punti importanti, che hanno proiettato il Bologna al quinto posto in classifica, a subito a ridosso della zona Champions. Nella graduatoria dell’Europa League, invece, il prossimo avversario dei felsinei, l’FCSB – nient’altro che l’antenato della Steaua Bucarest – ha tre punti in più. Partiti dalle qualificazioni, i romeni nelle prime due giornate hanno vinto in trasferta con gli olandesi dei GA Eagles (0-1) e perso 2-0 in casa con gli svizzeri dello Young Boys. Cammino troppo altalenante anche nel campionato romeno, dove gli uomini di Elias Charalambous hanno già incassato 6 sconfitte in 13 turni e sono attualmente tagliati fuori dalla corsa al titolo.