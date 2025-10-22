Pronostico Celtic-Sturm Graz: gli scozzesi mettono la freccia

Celtic-Sturm Graz è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Nell’unica trasferta che lo Sturm Graz ha affrontato in questa manifestazione quest’anno, ha perso, senza segnare nemmeno un gol. Sì, vero, è un termine di paragone di certo che non fa grossa statistica, ma per forza di cose deve essere preso in considerazione.
Anche perché si va in Scozia, sul campo del Celtic, una squadra che sappiamo benissimo come si trasforma davanti al proprio pubblico e basta vedere i numeri. Nelle ultime 25 partite giocate in casa è arrivata una sola sconfitta per mano del Braga, sempre in Europa. Diciamo che quando succede una cosa del genere – e qui sono i numeri a confermarlo – vale a dire che questa squadra perda nel proprio stadio, poi passa del tempo affinché si possa rivedere. Sì, la spinta che arriva dal proprio pubblico è qualcosa di imponente e lo sappiamo tutti.
Ovvio che lo Sturm cercherà di vendere cara la propria pelle, forte di un cammino almeno in campionato senza nessuna pecca, o quasi. Cose comunque di poco conto, a dire il vero. Ma in questa partita il fattore casa riuscirà ad avere un impatto importante sul match. E di conseguenza, il Celtic, dovrebbe anche riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Con annesso sorpasso in classifica.
Come vedere Celtic-Sturm Graz in diretta tv e in streaming
La sfida Celtic-Sturm Graz è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Celtic è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica e 1.50 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
A differenza di quanto successo nella sconfitta in Europa, lo Sturm Graz stavolta – visti i numeri difensivi del Celtic – almeno una rete nel corso del match la dovrebbe trovare. Ma il Celtic ha messo già la freccia ed è pronto al sorpasso. Vittoria, insomma, in una gara da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Celtic-Sturm Graz
CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Carter-Vickers, Scale, Tierney; Engels, McGregor, McCowan; Forrest, Iheanacho, Tounekti.
STURM GRAZ (4-3-1-2): Bignetti; Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic; Horvat, Gorenc-Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Malone, Jatta.