Pronostico Celtic-Sturm Graz: gli scozzesi mettono la freccia

Celtic-Sturm Graz è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nell’unica trasferta che lo Sturm Graz ha affrontato in questa manifestazione quest’anno, ha perso, senza segnare nemmeno un gol. Sì, vero, è un termine di paragone di certo che non fa grossa statistica, ma per forza di cose deve essere preso in considerazione.

Anche perché si va in Scozia, sul campo del Celtic, una squadra che sappiamo benissimo come si trasforma davanti al proprio pubblico e basta vedere i numeri. Nelle ultime 25 partite giocate in casa è arrivata una sola sconfitta per mano del Braga, sempre in Europa. Diciamo che quando succede una cosa del genere – e qui sono i numeri a confermarlo – vale a dire che questa squadra perda nel proprio stadio, poi passa del tempo affinché si possa rivedere. Sì, la spinta che arriva dal proprio pubblico è qualcosa di imponente e lo sappiamo tutti.

Ovvio che lo Sturm cercherà di vendere cara la propria pelle, forte di un cammino almeno in campionato senza nessuna pecca, o quasi. Cose comunque di poco conto, a dire il vero. Ma in questa partita il fattore casa riuscirà ad avere un impatto importante sul match. E di conseguenza, il Celtic, dovrebbe anche riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Con annesso sorpasso in classifica.