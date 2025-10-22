Pronostici Maccabi Tel Aviv-Midtjylland: c’è una sicurezza

LMaccabi Tel Aviv-Midtjylland è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Si gioca a campo neutro, e questo potrebbe essere un fattore. Ma nel match tra Maccabi Tel Aviv e Midtjylland crediamo ci sia una cosa sicura. E adesso ve l’andiamo a spiegare.
Gli ospiti sono a punteggio pieno dopo due partite e non perdono in generale dal 14 settembre – unica sconfitta stagionale, fino al momento – il Tel Aviv, invece, non è che stia attraversando un momento così positivo. Non tanto in Europa – un solo pari dopo due partite – ma anche in campionato dove non vince da tre partite (tre pareggi), due dei quali zero a zero.
Mancata forza lì davanti, e anche precisione, ma tenendo presente che la media dei gol presi della squadra ospite è uno a partita in Europa, e più di uno a partita nel proprio campionato, crediamo che la cosa certa sia il fatto che entrambe possano riuscire a trovare la via della rete in questo match. E poi? E poi vi diciamo sotto come potrebbe andare a finire.
Come vedere Maccabi Tel Aviv-Midtjylland in diretta tv e in streaming
La sfida Maccabi Tel Aviv-Midtjylland è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
La vittoria del Midtjylland è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Il fatto che il Midtjylland sia a punteggio pieno ci rimanda indietro una squadra pronta a vincere ancora. Ma la certezza (o almeno così crediamo visti i numeri che vi abbiamo snocciolato prima) è che entrambe possano riuscire nel corso dei 90minuti a trovare la via della rete.
Le probabili formazioni di Maccabi Tel Aviv-Midtjylland
MACCABI TEL AVIV (4-4-2): Mishpati; Asante, Shlomo, Camara, Revivo; Belic, Noy; Abu Farhi, Andrade, Varela; Peretz.
MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Olafsson; Lee, Erlic, Sorensen; Byskov, Billing, Bravo, Paulinho; Simsir, Franculino, Osorio.