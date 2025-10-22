Pronostici Maccabi Tel Aviv-Midtjylland: c’è una sicurezza

LMaccabi Tel Aviv-Midtjylland è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si gioca a campo neutro, e questo potrebbe essere un fattore. Ma nel match tra Maccabi Tel Aviv e Midtjylland crediamo ci sia una cosa sicura. E adesso ve l’andiamo a spiegare.

Gli ospiti sono a punteggio pieno dopo due partite e non perdono in generale dal 14 settembre – unica sconfitta stagionale, fino al momento – il Tel Aviv, invece, non è che stia attraversando un momento così positivo. Non tanto in Europa – un solo pari dopo due partite – ma anche in campionato dove non vince da tre partite (tre pareggi), due dei quali zero a zero.

Mancata forza lì davanti, e anche precisione, ma tenendo presente che la media dei gol presi della squadra ospite è uno a partita in Europa, e più di uno a partita nel proprio campionato, crediamo che la cosa certa sia il fatto che entrambe possano riuscire a trovare la via della rete in questo match. E poi? E poi vi diciamo sotto come potrebbe andare a finire.