Pronostico Sporting Cp-Marsiglia: la X non è contemplata

Sporting Cp-Marsiglia è una partita della terza giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Guardando i numeri che accompagnano queste due formazioni alla terza giornata della fase a campionato della Champions League, possiamo tranquillamente dire che la X non è contemplata. Ma andiamo con ordine.

Viene da un filotto incredibile il Marsiglia di De Zerbi che, dallo scorso fine settimane, è anche in testa al campionato francese. Ora, pensare che questa squadra possa mettersi alle spalle il Psg che spende almeno il doppio è difficile, ma quando si crea una giusta alchimia tutto può succedere, vedremo. Lo Sporting invece ha vinto solamente ai rigori il proprio turno nella coppa del Portogallo, e inoltre, prima veniva dalla sconfitta di Napoli e dal pareggio interno contro il Braga. Momento così.

Dicevamo dei pareggi: negli unici due confronti datati 22-23, il Marsiglia ha vinto sia in casa che in trasferta e Balerdi ha segnato nel primo match. Il difensore, quindi, è uno da tenere d’occhio anche mercoledì sera. E per completare l’opera della X, nessuna delle ultime 26 partite dei francesi in Champions League e finita in parità. Potrebbe essere così anche stavolta, visto che gli ospiti partono leggermente favoriti.

Come vedere Sporting Cp-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida Sporting Cp-Marsiglia è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai. La vittoria del Marsiglia, invece, ha un valore di 3.00 su Goldbet e Lottomatica e 3.15 su Snai

Il pronostico

Dentro una gara che probabilmente regalerà almeno un gol per squadra, il Marsiglia parte favorito. Come detto prima ci pare complicato possa finire in pareggio (soprattutto perché la squadra francese non si accontenta mai) e andando a vedere il momento delle due formazioni, è evidente che tutto potrebbe finire con un’affermazione esterna.

Le probabili formazioni di Sporting Cp-Marsiglia

SPORTING CP(4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Debast, Maxi Araújo; Hjulmand, Morita; Quenda, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez.

MARSIGLIA (4-2-4): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson; Højbjerg, Angel Gomes; O’Riley, Greenwood, Aubameyang, Igor Paixão.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2