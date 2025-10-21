Pronostico Fenerbahçe-Stoccarda: non succede da maggio

Fenerbahce-Stoccarda è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Entrambe con tre punti dopo due partite giocate – entrambe hanno perso in trasferta – quella tra Fenerbahce e Stoccarda è una delle partite più interessanti del terzo turno di Europa League.

C’è un dato che caratterizza queste due compagini venuto fuori dopo le prime due giornate: la squadra turca è la seconda in classifica per possesso palla, quella tedesca terza. Amano quindi dominare il gioco o cercare di farlo. E amano mettere le mani sul match. C’è da dire che il cammino in casa, inoltre, del Fenerbahce, è perfetto. L’ultima sconfitta risale allo scorso mese di maggio – nel derby contro il Galatasaray in campionato – e poi una sfilza di vittorie e qualche pareggio. A differenza di quello che è il rendimento esterno dei tedeschi che alternano delle vittorie importanti a delle cadute che fanno allargare le braccia. Incomprensibili.

Detto questo, se lo Stoccarda dal proprio canto dovrebbe comunque riuscire a trovate il gol nel corso del match – ha segnato in 13 delle ultime 14 trasferte – alla fine il Fenerbahce dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio. La spinta del pubblico amico dovrebbe fare la differenza.