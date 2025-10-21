Pronostico Fenerbahçe-Stoccarda: non succede da maggio

Fenerbahce-Stoccarda è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Entrambe con tre punti dopo due partite giocate – entrambe hanno perso in trasferta – quella tra Fenerbahce e Stoccarda è una delle partite più interessanti del terzo turno di Europa League.
C’è un dato che caratterizza queste due compagini venuto fuori dopo le prime due giornate: la squadra turca è la seconda in classifica per possesso palla, quella tedesca terza. Amano quindi dominare il gioco o cercare di farlo. E amano mettere le mani sul match. C’è da dire che il cammino in casa, inoltre, del Fenerbahce, è perfetto. L’ultima sconfitta risale allo scorso mese di maggio – nel derby contro il Galatasaray in campionato – e poi una sfilza di vittorie e qualche pareggio. A differenza di quello che è il rendimento esterno dei tedeschi che alternano delle vittorie importanti a delle cadute che fanno allargare le braccia. Incomprensibili.
Detto questo, se lo Stoccarda dal proprio canto dovrebbe comunque riuscire a trovate il gol nel corso del match – ha segnato in 13 delle ultime 14 trasferte – alla fine il Fenerbahce dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio. La spinta del pubblico amico dovrebbe fare la differenza.
Come vedere Fenerbahce-Stoccarda in diretta tv e in streaming
La sfida Fenerbahce-Stoccarda è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Fenerbahce è quotata 2.15 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Per i numeri che lo Stoccarda ha in trasferta almeno un gol lo dovrebbero fare i tedeschi. Per il numero che i turchi hanno in casa la vittoria non dovrebbe sfuggire al Fenerbahce.
Le probabili formazioni di Fenerbahce-Stoccarda
FENERBAHCE (4-2-3-1): Cetin; Semedo, Soyouncu, Oosterwolde, Mercan; Alvarez, Yuksek; Nene, Asensio, Aktorkoglu; Talisca.
STOCCARDA (3-4-2-1): Nubel; Jaquez, Chabot, Hendricks; Assignon, Andres, Stiller, Mittelstadt; El Khannouss, Nartey; Tomas.