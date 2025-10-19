Pronostico Liverpool-Manchester United: dagli xG emerge un dato chiaro

Liverpool-Manchester United è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Liverpool campione d’Inghilterra arriva con tre sconfitte sul groppone alla “classica” del campionato inglese con il Manchester United. I Reds, dopo una lunga sfilza di vittorie – molte delle quali, a onore del vero, fortunose ed arrivate grazie a dei guizzi dei singoli, spesso nei minuti finali – si sono improvvisamente arenati, perdendone due di fila in Premier League (Crystal Palace e Chelsea) ed arrendendosi pure al Galatasaray in Champions League. Arne Slot spera che il ritorno ad Anfield, dove finora il suo Liverpool le ha invece vinte tutte, possa fare bene ad un gruppo che sembra aver smarrito qualche certezza, forse in seguito ai tanti cambiamenti estivi (sono arrivati tanti volti nuovi, per una spesa record di oltre 500 milioni di sterline).

Due settimane fa, prima della sosta, i Reds si erano pure visti scavalcare dall’Arsenal in cima alla classifica: i Gunners ora hanno un punto in più, ma dietro scalpitano anche Tottenham e Bournemouth, ad una sola incollatura da Salah e compagni. L’imperativo, dunque, è tornare a vincere contro una rivale storica in una sfida da sempre molto sentita da entrambe le tifoserie, affrontandosi i due club più vincenti a queste latitudini.

United a secco di successi in trasferta

E lo United? I Red Devils continuano a procedere a singhiozzo: da fine agosto alternano una vittoria ad una sconfitta ma, pur senza trovare continuità (zero successi in trasferta), sono a -4 dal quarto posto, distanza tutto sommato accettabile se consideriamo che gli uomini di Ruben Amorim hanno incassato già tre sconfitte (Arsenal, Manchester City e Brentford). Prima della pausa per le nazionali la salutare vittoria per 2-0 a Old Trafford con il Sunderland, castigato da Sesko e Mount.

Il tecnico portoghese ad Anfield dovrà fare a meno dei soli Lisandro Martinez e Mazraoui: conferme per Sesko in attacco, supportato da Cunha e Mbeumo, quest’ultimo in ballottaggio con Mount. L’altro dubbio di Amorim riguarda la fascia sinistra, dove si contendono una maglia Dalot e l’ex Lecce Dorgu. Situazione più complessa, a livello di infortuni, in casa Liverpool: Alisson non ha recuperato ed in porta giocherà Mamardashvili; in difesa molto dipenderà dalle condizioni di Konaté, impossibilitato a scendere in campo con la sua nazionale, la Francia, a causa di un problema muscolare. In mezzo Gravenberch e Szoboszlai, con l’ungherese favorito su Mac Allister, apparso tutt’altro che brillante nelle ultime uscite. Davanti il trio formato da Salah, Wirtz ed Ekitiké alle spalle dell’unica punta Isak.

Il pronostico

Dal 2022, anno dell’ultima affermazione del Manchester United in campionato contro il Liverpool, i Reds sono sempre riusciti ad evitare la sconfitta con gli odiati Red Devils, ad eccezione del k.o. in FA Cup del marzo 2024. La squadra di Slot è chiamata ad archiviare le recenti delusioni per provare a riprendersi la vetta, sebbene non sia mai semplice ripartire dopo la sosta. Davanti al proprio pubblico, tuttavia, finora il Liverpool non ha sbagliato un colpo: Reds favoriti ma difficilmente assisteremo ad un match a senso unico. I gol non dovrebbero mancare: il Manchester United ha il quarto più alto numero di gol attesi subiti nella divisione (10,1 xG) nonostante sia una delle tre squadre ad aver subito meno tiri in porta. Ciò significa che le occasioni che gli uomini di Amorim concedono si traducono spesso in gol.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Ekitiké; Isak.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, de Ligt, Shaw; Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1