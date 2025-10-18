Pronostico Nizza-Lione: la sosta non basta

Nizza-Lione è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Cinque giornate senza vittorie: e benedetta sosta (forse), in questo caso. Il Nizza ha sperato che il periodo negativo terminasse appunto con la pausa delle nazionali. Il tempo per lavorare, quindi, c’è stato. Anche se, adesso, arriva un Lione col dente avvelenato, dopo la sconfitta interna contro il Tolosa.

Inaspettata la caduta della squadra di Paulo Fonseca che veniva da quattro vittorie di fila tra campionato e coppa. Un passo falso (ci sta nell’arco di una stagione) che i lionesi si vogliono mettere alle spalle. Soprattutto perché il Nizza sembra avere quasi paura ad affrontare questa squadra. E i precedenti ci indicano appunto questo tabù.

Negli ultimi cinque scontri diretti – e parliamo comunque di un Lione molto diverso rispetto a quelli che tutti abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi anni – una sola volta questa partita è finita in pareggio. Per il resto solamente affermazioni della squadra allenata dall’ex tecnico di Milan e Roma. Insomma, potrebbe andare così pure questa volta. La sosta non basta.

Come vedere Nizza-Lione in diretta tv e in streaming

Nizza-Lione è in programma sabato alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata 2.75 su Goldbet e Lottomatica e a 2.75 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.55 su Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sosta non basta per mettersi alle spalle il momento nero. Lione vincente in trasferta in una partita da almeno un gol per squadra. Sì, proprio questa è la quota quasi sicura che ci sentiamo di darvi.

Le probabili formazioni di Nizza-Lione

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Bard, Bombito, Mendy; Clauss, Vanhoutte, Boudaoui, Henrique; Diop; Cho, Moffi.

LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Morton, Tessmann; Karabec, Tolisso, Fofana; Satriano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2