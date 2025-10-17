Pronostico Union Berlino-Borussia Monchengladbach: la classifica preoccupa

Union Berlino-Borussia Monchengladbach è una partita della settima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Inizierà decisamente a preoccupare la classifica del Borussia Monchengladbach dopo questa partita. Gli ospiti, al momento penultimi dopo sei giornate, con soli tre punti conquistati, rischiano alla fine di questa giornata di ritrovarsi da soli all’ultimo posto.

Sì, perché l’Union Berlino, che invece di punti ne ha sette – ha grosse possibilità di portarsi a casa l’intera posta in palio. Una vittoria degli uomini che giocano davanti ai propri tifosi – adesso, è assai pronosticabile. Anche per un certo senso di rivincita rispetto alla passata stagione quando, il Borussia, si è preso due affermazioni in altrettante partite: e non sembrava nemmeno potesse farlo, ma si sa, il calcio alcune volte è davvero strano e impronosticabile.

Ma stavolta, il pronostico – classifica, momento di forma fisico ma soprattutto mentale, e voglia di gioire dopo le due cadute della passata stagione – ci danno un quadro totalmente leggibile. Sì, crediamo che i padroni di casa si possano prendere realmente la vittoria.

Come vedere Union Berlino-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Union Berlino-Borussia Monchengladbach è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Union Berlino è quotata 2.15 su Lottomatica e 2.20 su Snai. Il segno GOL ha in suvece un valore di 1.65 Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

In Germania si segna tanto, soprattutto quando scendono in campo le formazioni cosiddette “piccole”. Union Berlino e Borussia negli anni passati hanno pure giocato in Champions League ma adesso vivono, soprattutto gli ospiti, momenti complicati. Gara da almeno un gol per squadra con vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Borussia Monchengladbach

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Haberer, Kohn; Burke, Ansah; Ilic.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Sander, Engelhardt; Reitz, Neuhaus, Castrop; Tabakovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1