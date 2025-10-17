Pronostico Roma-Inter: il miglior attacco contro la miglior difesa

Roma-Inter è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Neanche il tempo di riabituarsi dopo una sonnacchiosa sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali che la settima giornata di Serie A regala uno scontro d’alta classifica coi fiocchi. Roma-Inter non è mai una partita banale e lo è ancor di più in questo momento, con le due squadre che occupano rispettivamente il secondo e il quarto posto e sono separate da soli 3 punti. I giallorossi a sorpresa condividono la vetta con il Napoli campione d’Italia, mentre i nerazzurri sembrano aver messo il turbo dopo un inizio non entusiasmante.

Gli uomini di Gian Piero Gasperini nell’ultimo turno hanno espugnato anche Firenze, centrando la terza vittoria di fila in campionato.

Prima Soulé e poi Cristante hanno ribaltato la Viola, rendendo inutile il gran gol di Kean che aveva aperto le danze allo scoccare del quarto d’ora: stavolta niente clean sheet, ma la Roma ha comunque dimostrato che la sua forza, ad oggi, consiste principalmente in una difesa di ferro, perforata soltanto due volte da quando è iniziato il torneo. Cinque successi e una sconfitta per i capitolini: l’unica gara toppata, escludendo l’assurdo k.o interno con il Lille in Europa League, è stata quella con il Torino. L’Inter, al contrario, si è ritrovata grazie alla prolificità offensiva: due settimane fa ha rifilato 4 gol alla Cremonese (4-1), mentre pochi giorni prima aveva calato il tris contro lo Slavia Praga (3-0) in Champions League. Capita a fagiolo, insomma, la sfida con una big, che testerà i progressi degli uomini di Cristian Chivu, apparsa più in difficoltà contro squadre che difendono bene. Il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare i titolarissimi eccetto Thuram, non ancora al 100%: Bonny, in gol contro la Cremonese, affiancherà di nuovo Lautaro in attacco. Nella Roma da segnalare il ritorno in gruppo di Bailey: assenti lui e Angelino, quest’ultimo alle prese con la bronchite asmatica.

Come vedere Roma-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Inter è in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il miglior attacco del campionato contro la miglior difesa. Si può riassumere così la sfida tra Roma e Inter, che potrebbe rappresentare anche un possibile punto di svolta per entrambe. I nerazzurri, ispiratissimi dal punto di vista realizzativo, stavolta non avranno vita facile contro una difesa, quella giallorossa, che finora si è dimostrata un vero e proprio bunker. Un pareggio non è da escludere in una gara in cui il numero dei gol complessivi dovrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1