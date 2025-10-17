Pronostico Angers-Monaco: continua a non esserci storia

Angers-Monaco è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Quinto in classifica con tredici punti conquistati fino al momento – a tre punti dalla vetta che come al solito è del Psg – il Monaco riparte in campionato sul campo dell’Angers. E non c’è mai stata storia.
Un tabù, per i padroni di casa, la sfida contro i monegaschi: nelle ultime cinque uscite, infatti, è sempre arrivata una vittoria della squadra che sabato sera giocherà in trasferta. E vedendo anche il rendimento dei padroni di casa – tre sconfitte di fila prima della sosta, e una classifica che ci indica chiaramente la poca qualità della formazione allenata da Dujeux – questo match finirà come abbiamo visto nel corso delle ultime uscite. Sì, con una affermazione del Monaco.
I problemi dell’Angers – che lotterà fino alla fine per conquistare una salvezza che ci appare comunque molto complicata – sono soprattutto dietro e sono venuti tutti fuori nell’ultima gara prima della sosta, quando è arrivata una sconfitta per cinque a zero contro lo Strasburgo. E il Monaco, lì davanti, ha dei giocatori in grado di poter fare la differenza in qualsiasi minuto.
Come vedere Angers-Monaco in diretta tv e in streaming
Angers-Monaco è in programma sabato alle 19:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Il Monaco ha il miglior attacco del campionato con sedici gol fatti. L’Angers di reti ne ha prese undici. Vittoria esterna, insomma, senza particolari problemi per i monegaschi, dentro un match che potrebbe vedere appunto solo gli ospiti andare a segno.
Le probabili formazioni di Angers-Monaco
ANGERS (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomie; Belkdhim, Belkebla; Raolisoa, Mouton, Cherif; Peter.
MONACO (4-4-3): Kohn; Kehrer, Dier, Salisu, Outtara; Akliouche, Teze, Coulibaly, Fati; Biereth, Golovin.