Pronostico Angers-Monaco: continua a non esserci storia

Angers-Monaco è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Quinto in classifica con tredici punti conquistati fino al momento – a tre punti dalla vetta che come al solito è del Psg – il Monaco riparte in campionato sul campo dell’Angers. E non c’è mai stata storia.

Un tabù, per i padroni di casa, la sfida contro i monegaschi: nelle ultime cinque uscite, infatti, è sempre arrivata una vittoria della squadra che sabato sera giocherà in trasferta. E vedendo anche il rendimento dei padroni di casa – tre sconfitte di fila prima della sosta, e una classifica che ci indica chiaramente la poca qualità della formazione allenata da Dujeux – questo match finirà come abbiamo visto nel corso delle ultime uscite. Sì, con una affermazione del Monaco.

I problemi dell’Angers – che lotterà fino alla fine per conquistare una salvezza che ci appare comunque molto complicata – sono soprattutto dietro e sono venuti tutti fuori nell’ultima gara prima della sosta, quando è arrivata una sconfitta per cinque a zero contro lo Strasburgo. E il Monaco, lì davanti, ha dei giocatori in grado di poter fare la differenza in qualsiasi minuto.

Il pronostico

Il Monaco ha il miglior attacco del campionato con sedici gol fatti. L’Angers di reti ne ha prese undici. Vittoria esterna, insomma, senza particolari problemi per i monegaschi, dentro un match che potrebbe vedere appunto solo gli ospiti andare a segno.

Le probabili formazioni di Angers-Monaco

ANGERS (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomie; Belkdhim, Belkebla; Raolisoa, Mouton, Cherif; Peter.

MONACO (4-4-3): Kohn; Kehrer, Dier, Salisu, Outtara; Akliouche, Teze, Coulibaly, Fati; Biereth, Golovin.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2