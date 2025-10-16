Pronostico Manchester City-Everton: Guardiola non può sbagliare

Manchester City-Everton è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Tredici punti in sette partite giocate sono un bottino misero per una squadra come il Manchester City di Guardiola. E infatti, adesso, è solamente quinto posto: che non varrebbe nemmeno la posizione in Champions League.
Ovvio, il fatto che siamo solamente all’inizio e il fatto che nemmeno quelle che stanno davanti stiano correndo, permette alla truppa di Guardiola – ovviamente – di rimanere in corsa per la Premier League. A patto che questi passi falsi avuti all’inizio della stagione non vengano rifatti. I tre punti dall’Arsenal, che al momento guida il campionato, sono recuperabili, e lo sappiamo tutti, soprattutto per una squadra come i Citizens.
Non ci sarà nessun scherzetto, stavolta, per il gande ex della partita: quel Grealish che si è calato immediatamente negli obiettivi dell’Everton e che ha iniziato alla grandissima la propria stagione con gol e assist. Sì, i due punti che ci sono di differenza tra queste due squadre – a favore dei padroni di casa – non sono tantissimi ma non rispecchiano (troppo pochi in questo caso) il vero valore delle due formazioni che scenderanno in campo. Quindi, Guardiola, non può più sbagliare. E non sbaglierà.
Come vedere Manchester City-Everton in diretta tv e in streaming
La sfida Manchester City-Everton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Manchester City è quotata 1.40 su Lottomatica e GoldBet e 1.38 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su GoldBet e Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
La vittoria del Manchester City è ampiamente pronosticabile e non ci sono possibilità che questo match possa finire in maniera diversa. Occhio anche alla possibilità di almeno una rete per gli ospiti. In ogni caso, se arriverà o meno questa, il match alla fine regalerà almeno tre reti complessive.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Manchester City-Everton
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bobb, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Diblinh, Grealish; Barry.