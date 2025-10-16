Pronostico Crystal Palace-Bournemouth: vittoria e sorpasso

Crystal Palace-Bournemouth è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Possiamo serenamente affermare, vista la classifica, che Crystal Palace e Bournemouth siano le due squadre che hanno iniziato meglio la stagione. I padroni di casa sono sesti con dodici punti fatti, gli ospiti quarti davanti di due lunghezze.

Sì, in mezzo agli squadroni che affollano il campionato inglese, soprattutto il Palace è riuscito nel corso degli ultimi mesi a ritagliarsi un bello spazio con due trofei portati a casa anche in maniera del tutto inaspettata. E se l’appetito vien mangiando, ci possiamo preparare alla voglia d’abbuffata.

E dopo i due pareggi dello scorso anno – entrambe le partite sono finite zero a zero – ci sembra proprio sia arrivato il momento per riuscire a segnare. Lo farà sicuramente il Palace (che in attacco ha giocatori davvero di qualità) e che quindi si porterà a casa i tre punti. Vittoria e sorpasso.

Come vedere Crystal Palace-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Bournemouth è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tenendo bene a mente, quindi, i due risultati che sono venuti fuori lo scorso anno, il Crystal Palace potrebbe anche vincere questa partita non subendo nemmeno una rete. Sì, è evidente che sarà un match molto tattico e che, di conseguenza, potrebbe essere deciso da un episodio.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Bournemouth

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Hill, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0