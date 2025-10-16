Pronostico Bayern Monaco-Borussia Dortmund: non ci riescono da più di due anni

Bayern Monaco-Borussia Dortmund è una partita valida per la settima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il primo Klassiker della stagione è già un possibile turning point della Bundesliga ’25-’26. In caso di vittoria del Bayern Monaco, infatti, si potrebbe parlare di prima fuga da parte dei bavaresi, unici ancora a punteggio pieno nel massimo campionato tedesco e a +4 proprio sul Borussia Dortmund, imbattuto alla stregua degli storici rivali (quattro vittorie e due pareggi per i gialloneri di Niko Kovac).

Viceversa, se al Borussia dovesse riuscire il colpaccio – l’ultimo successo all’Allianz Arena risale a marzo 2024 – si porterebbe a -1 dai campioni di Germania in carica e restituirebbe un po’ di pathos ad un campionato che, come avviene ormai da un decennio a questa parte, è diventato eccessivamente monocorde (fa eccezione il trionfo del Bayer Leverkusen nel 2024). Il problema è che questo Bayern non sembra avere punti deboli: la squadra di Vincent Kompany è inarrestabile e lo descrivono alla perfezione le sei vittorie in altrettante partite, i 25 gol segnati (11 di questi portano la firma di un implacabile Harry Kane) e la difesa meno battuta con appena tre reti incassate. Il Bayern Monaco, è opportuno ricordarlo, ha fatto incetta di successi anche nelle coppe: in Champions League Neuer e compagni hanno vinto nettamente le prime due gare, la prima contro il Chelsea e la seconda contro il Pafos.

Che duelli sulle fasce

Anche il Borussia ha iniziato alla grande la stagione ma in questo caso non si può parlare di dominio per via di qualche pari di troppo: due settimane fa nello scontro diretto con il Lipsia i gialloneri si sono dovuti accontentare di un punto, con Yan Couto che ha replicato al vantaggio sassone di Baumgartner (1-1).

Oltre ai gol di Guirassy, già a quota 4 in campionato, Kovac si sta godendo le straordinarie prestazioni dell’esterno Adeyemi, autore di tre gol ed altrettanti assist nelle ultime sei partite. Molto interessante il duello sulla fascia con il dirimpettaio Luis Diaz, altro grande protagonista di questo primo scorcio di stagione.

Come vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.28 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Nella scorsa stagione il Borussia Dortmund riuscì ad evitare la sconfitta sia all’andata che al ritorno (1-1 e 2-2). E il Bayern Monaco non vince un Klassiker all’Allianz Arena addirittura da aprile 2023. Con i bavaresi così in forma crediamo che il digiuno possa terminare in una match che, come avviene di solito, non dovrebbe deludere dal punto di vista dello spettacolo: negli ultimi 12 incontri solo in due occasioni non è uscito fuori il segno “over 2.5”.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2