Pronostico PSG-Strasburgo: allungo in vetta

Psg-Strasburgo è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non tanto l’avvio del Psg, che comunque è primo in classifica, come al solito, con sedici punti nelle prime sette giornate, ma soprattutto per l’avvio di stagione dello Strasburgo, al momento terzo ad un solo punto dalla squadra di Luis Enrique.

Manca dal 27 settembre la vittoria in campionato ai campioni in carica: prima era arrivata la sconfitta di Marsiglia e, prima della sosta, il pareggio sul campo del Lille, ovviamente viste le molte assenze alle quali Luis Enrique ha dovuto riparare. Ma la vera prova di forza dei parigini è arrivata in Champions League, nel match contro il Barcellona in trasferta. E sì, in quel caso, i campioni d’Europa – anche lì non nella miglior formazione possibile – hanno messo in evidenza tutti quelli che sono stati i dettami che il tecnico catalano ha cercato di inculcare alla squadra. Insomma, qualcosa di unico.

Lo Strasburgo, che come detto ha iniziato bene, e sogna magari un piazzamento europeo alla fine dell’anno, sa benissimo che non sono queste le partite da vincere ma sa bene, inoltre, che avendo avuto meno uomini in giro in queste due settimane potrebbe sfruttare la situazione. Ma non basterà per portare via dei punti.

Come vedere Psg-Strasburgo in diretta tv e in streaming

Psg-Strasburgo è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.28 su Goldbet e Lottomatica e a 1.27 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.75 su Lottomatica.

Il pronostico

Se davanti si segna e anche molto, dietro il Psg non sta mostrando la stessa forza. Quindi occhio anche alla possibile segnatura della formazione ospite. Quindi, alla fine, ci aspettiamo una gara da almeno tre gol complessivi. Con vittoria parigina, ovvio.

Le probabili formazioni di Psg-Strasburgo

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Pacho, Beraldo, Nuno Mendes; Mayulu, Vitinha, Fabian Ruiz; Ibrahim Mbaye, Ramos, Kvaratskhelia.

STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Haogsberg, Doukoure, Outtara; Barco, El Mourabet; Godo, Lamarechai, Moreira; Panichelli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1