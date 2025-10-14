Pronostico USA-Australia: ko dopo sette vittorie di fila

USA-Australia è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 3:00. Formazioni e pronostico
Senza Pulisic, che probabilmente non verrà rischiato nemmeno in questo match, gli Usa perdono molto del loro potenziale offensivo. Una squadra che gira attorno alle prestazioni del milanista, e lo sappiamo.
In questa fase di avvicinamento al Mondiale, la formazione americana vorrebbe dare uno slancio importante a queste partite, magari vincendole, perché si sa, vincere dà coraggio e sensazione che si potrebbe fare sempre meglio. Semplice? Mica tanto, visto che c’è un Australia in forma, che viene dalla bella vittoria sul campo del Canada e che, in generale, viene da un filotto di sette affermazioni di fila. Nessuno vorrebbe, ovviamente, interrompere questa striscia, però prima o poi, visto che non parliamo certamente del Brasile, qualcosa si dovrà comunque fermare. E ci pare oggettivamente che possa essere questo il caso.
Un solo precedente nella storia tra queste due squadre che è datata 2010: anche in questo caso si parlava di un’amichevole e gli Stati Uniti si sono imposti per tre a uno. Che, a occhio e croce, potrebbe essere il finale – anche se crediamo ci possa essere meno scarto – che si potrebbe vedere nella notte tra martedì e mercoledì.
Come vedere Usa-Australia in diretta tv e in streaming
La sfida Usa-Australia è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 3:00. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.
Comparazione quote
La vittoria dell’Usa è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica e 1.70 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.70 su Snai.
Il pronostico
Visto il filotto di vittorie consecutive con le quali l’Australia si presenta a questo match, crediamo che almeno un gol la formazione ospite nel corso dei 90minuti lo potrebbe trovare. Ma alla fine l’affermazione – quindi in una gara da almeno tre reti complessive – se la prenderanno gli Usa. Che almeno dopo il pareggio contro l’Ecuador vinceranno una partita in questa finestra mondiale.
Le probabili formazioni di Usa-Australia
USA (3-4-3): Freese; Robinson, Richards, Ream; Weah, Tessmann, Morris, Arfsten; McKennie, Balogun, Tillman.
AUSTRALIA (4-5-1): Izzo; Italiano, Circati, Degenek, Burgess, Rowles; Metcalfe, O’Neill, Balard, Irankunda; Toure.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1