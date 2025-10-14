Pronostico USA-Australia: ko dopo sette vittorie di fila

USA-Australia è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 3:00. Formazioni e pronostico

Senza Pulisic, che probabilmente non verrà rischiato nemmeno in questo match, gli Usa perdono molto del loro potenziale offensivo. Una squadra che gira attorno alle prestazioni del milanista, e lo sappiamo.

In questa fase di avvicinamento al Mondiale, la formazione americana vorrebbe dare uno slancio importante a queste partite, magari vincendole, perché si sa, vincere dà coraggio e sensazione che si potrebbe fare sempre meglio. Semplice? Mica tanto, visto che c’è un Australia in forma, che viene dalla bella vittoria sul campo del Canada e che, in generale, viene da un filotto di sette affermazioni di fila. Nessuno vorrebbe, ovviamente, interrompere questa striscia, però prima o poi, visto che non parliamo certamente del Brasile, qualcosa si dovrà comunque fermare. E ci pare oggettivamente che possa essere questo il caso.

Un solo precedente nella storia tra queste due squadre che è datata 2010: anche in questo caso si parlava di un’amichevole e gli Stati Uniti si sono imposti per tre a uno. Che, a occhio e croce, potrebbe essere il finale – anche se crediamo ci possa essere meno scarto – che si potrebbe vedere nella notte tra martedì e mercoledì.

Come vedere Usa-Australia in diretta tv e in streaming

La sfida Usa-Australia è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 3:00. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Usa è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica e 1.70 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Visto il filotto di vittorie consecutive con le quali l’Australia si presenta a questo match, crediamo che almeno un gol la formazione ospite nel corso dei 90minuti lo potrebbe trovare. Ma alla fine l’affermazione – quindi in una gara da almeno tre reti complessive – se la prenderanno gli Usa. Che almeno dopo il pareggio contro l’Ecuador vinceranno una partita in questa finestra mondiale.

Le probabili formazioni di Usa-Australia

USA (3-4-3): Freese; Robinson, Richards, Ream; Weah, Tessmann, Morris, Arfsten; McKennie, Balogun, Tillman.

AUSTRALIA (4-5-1): Izzo; Italiano, Circati, Degenek, Burgess, Rowles; Metcalfe, O’Neill, Balard, Irankunda; Toure.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1