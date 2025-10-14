Pronostico Nigeria-Benin: tre punti e aggancio dopo la paura

Nigeria-Benin è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca martedì alle 18:00. Formazioni e pronostico

Con quattordici punti in 9 partite giocate, in questo momento la Nigeria sarebbe fuori dal Mondiale. In testa alla classifica di questo girone africano – la prima va diretta, le migliori seconde fanno i playoff – c’è il Benin, che di punti ne ha conquistati 17.

Una vittoria, quindi, vorrebbe dire aggancio almeno al secondo posto – in mezzo c’è il Sudafrica – e la possibilità di rimanere in vita. Sì, perché proprio i sudafricani, al momento, sarebbero pronti a continuare a giocare il mese prossimo per il sogno mondiale. La Nigeria, dopo lo spavento per un atterraggio d’emergenza nei giorni scorsi dovuto ad una crepa nella posizione di comando, riuscirà ovviamente a prendersi i tre punti in questo match che vale tantissimo. La classifica ne ha proprio bisogno. Anche se come detto potrebbe non bastare.

Anche perché il fattore campo, almeno quando la Nigeria ha giocato in casa, ha sempre fatto la differenza: sei vittorie e sei incontri, quindi il Benin quando si affaccia da quelle parti diventa una squadra diversa. E con Osimhen e Lookman lì davanti, giocatori di caratura internazionale in grado sempre di fare la differenza, vediamo assai complicata la situazione della squadra ospite, condannata in questo caso ad una sconfitta che si potrebbe rivelare davvero pesantissima e che potrebbe chiudere in maniera definitiva il sogno.

Come vedere Nigeria-Benin in diretta tv e in streaming

La sfida Nigeria-Benin è in programma martedì alle 20:45. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

La vittoria della Nigeria è quotata 1.33 su Goldbet e Lottomatica e 1.30 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Il pronostico

Una vittoria che ci sentiamo di dire assicurata per la Nigeria, che sa benissimo di non potersi permettere un risultato diverso dall’affermazione. Tre punti di platino in un match che dovrebbe vedere anche una sola formazione a segno, quella di casa, ovvio.

Le probabili formazioni di Nigeria-Benin

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Fredrick, Troost-Ekong, Bassey, Onyemaechi; Simon, Ndidi, Lookman; Osimhen, Iwobi, Arokodare.

BENIN (4-3-3): Dandjonou; Ourou, Verdon, Tijani, Roche; D’Almeida, Dodo, Imourane; Dossou, Mounie, Hountoondji.



POSSIBILE RISULTATO: 2-0