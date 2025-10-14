Pronostico Messico-Ecuador: non c’è due senza tre

Messico-Ecuador è un’amichevole internazionale che si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 4:30. Formazioni e pronostico

Prendiamo in prestito il solito detto “non c’è due senza tre” che tutti noi conosciamo per titolare il pronostico di questa partita. Un’amichevole internazionale che vede di fronte due squadre che di certo non si difenderanno come se fosse un match ufficiale, ma alla fine si potrebbero anche accontentare.

Soprattutto il Messico, che vorrebbe cercare di mettersi alle spalle la legnata – anche se amichevole sempre di legnata si tratta – “conquistata” nella partita giocata contro la Colombia qualche giorno fa. Un quattro a zero senza discussioni, senza possibilità, mai durante la partita, di cambiare l’inerzia della stessa. E quindi? E quindi contro l’Ecuador, una squadra che si presenta dal pareggio contro gli Usa – e da quattro X nel corso delle ultime cinque uscite – il detto di prima ci entra a pennello.

Il perché? Perché nessuno vuole perdere e perché gli ultimi due confronti tra queste due nazionali si sono appunti chiusa con una X bella grande quanto una casa. Due zero a zero mai in discussione. Ma forse il finale, a livello numerico, questa volta potrebbe essere davvero diverso.

Come vedere Messico-Ecuador in diretta tv e in streaming

La sfida Messico-Ecuador è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 4:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Il pareggio è quotato 2.85 su Goldbet e Lottomatica e 2.85 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Il pronostico

Sì, anche in questo caso pareggio, ma almeno con un gol per squadra (ci pare questo il pronostico molto sicuro). Ma per quanto vi abbiamo raccontato prima e per quanto si è visto nel corso delle ultime uscite, non vediamo davvero un modo diverso dalla X anche in questo caso.

Le probabili formazioni di Messico-Ecuador

MESSICO (4-2-3-1): Malagon; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Ruiz; Lainez, Pineda, Vega; Gimenez.

ECUADOR (4-2-3-1): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Medina; Macias, Vite; Preciado, Yeaboah, Paez; Valencia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1